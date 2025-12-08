La pelea de una famosa con un jurado de MasterChef que Telefe censuró

Una participante de MasterChef Celebrity ha vuelto a exponer la tensión que existe detrás de escena con el jurado. Julia Calvo, actriz y concursante, apuntó directamente contra los chefs, confesando la incomodidad que siente en el set, incluso sumándose a las voces de Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez, quienes ya habían manifestado sus propios cruces con Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

En una conversación en el stream de la revista Pronto, la actriz fue contundente al expresar su sentir: "No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho".

Calvo incluso trajo a colación un fuerte episodio que tuvo con Martitegui, revelando que el incidente no ha sido emitido aún. "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía", recordó. El conflicto se originó cuando los jueces "hablaban de la palabra emplatar y qué se yo". La concursante reaccionó al debate y lo miró "como diciendo: 'Me parece un verso la palabra emplatar'". Cuando el chef le respondió: "'Pero existe'", Calvo le hizo un gesto de negación.

La concursante reconoció la fuerte presión y los nervios que experimenta al momento de la evaluación, admitiendo que "Cada vez que voy allá adelante digo: 'Ay que le guste, que le guste algo'".

Finalmente, cuando se le solicitó un mensaje para Martitegui, la actriz optó por darle un consejo en otro idioma. "No te preocupes, se feliz...", le dedicó, concluyendo que cree que el chef "se tiene que relajar un poquito". Aunque reconoce la sensibilidad del cocinero, Calvo le hizo un llamado: "No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí".