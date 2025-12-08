Ivo Cutzarida comenzó la universidad y quiere ser psicólogo a sus 63 años

Ivo Cutzarida, conocido por sus décadas en televisión y como galán de novelas en los años noventa, ha sorprendido a su círculo íntimo y al mundo del espectáculo al concluir exitosamente el primer año de su carrera universitaria de Psicología a los 63 años. El intérprete anunció su logro emocionado en sus redes sociales, declarando: “Terminé el Primer año de Psicología”.

Este paso se suma a una transformación que comenzó hace años, pues Cutzarida ya se desempeña como coach emocional y counselor (consejero psicológico), posicionándose ahora como futuro psicólogo. Este no es su primer logro académico reciente; en diciembre de 2021, el actor se había recibido de Counselor tras cuatro años de estudio, confiando que “Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender y transformarse”. Siete años antes de 2021, Cutzarida había empezado a sumergirse en las disciplinas de ayuda tras visitar cárceles y centros donde el consuelo era una rareza, momento en el que relató: “A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”.

Este camino de crecimiento profesional y personal lo encontró en 2020 integrando el equipo terapéutico de una fundación dedicada a la recuperación de adicciones. Ahora, en la universidad, Ivo Cutzarida culminó el primer año de su nueva carrera con la aprobación de las 10 materias que cursó. Entre las asignaturas que aprobó con buenas notas, destacan Neurociencias I, Perfiles y competencias del psicólogo y del psicopedagogo, y Psicología de la interacción social y los pequeños grupos.

La valía de su esfuerzo fue compartida con gran orgullo, asegurando que su trayectoria demuestra que nunca es tarde para emprender. En su mensaje de celebración, Ivo Cutzarida insistió en el optimismo y la perseverancia al escribir: “Feliz de seguir estudiando, creciendo y aprendiendo. Nunca es tarde. A ponerle garra siempre”. Además, como un impulso para aquellos que dudan o postergan, Cutzarida manifestó: “Vamos que se puede, a no aflojar”.