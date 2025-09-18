En un acto realizado en la Casa de Gobierno, la Guardia de Infantería de la Policía de San Juan conmemoró sus 76 años de trayectoria, destacando su rol estratégico en la seguridad provincial.

Durante el encuentro se entregaron certificados a 21 efectivos que aprobaron el curso intensivo de perfeccionamiento en manejo de armas y dinámica operativa de Infantería, así como a los instructores que llevaron adelante la formación.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, junto a otras autoridades de la fuerza. Delgado destacó que el profesionalismo de la fuerza se consolida “gracias a la capacitación continua”, y resaltó la colaboración con instituciones educativas, como la Universidad Nacional de San Juan, en estos procesos formativos.

Por su parte, Achem señaló: “Estoy muy contento de participar de este aniversario de Infantería, una fuerza especial de la Policía de la Provincia, compuesta por 48 efectivos altamente preparados física y mentalmente para enfrentar las situaciones más peligrosas. La vocación de servicio y el espíritu de cuerpo son el fondo de su formación, porque protegen a la población respetando siempre los derechos de todos". "

Desde que asumió el gobernador Marcelo Orrego, trabajamos en profesionalizar la fuerza, incorporando tecnología como pistolas Taser, más cámaras, vehículos, y fortaleciendo la inteligencia policial y penitenciaria. Hoy es un orgullo ver a estas familias compartir este momento con nosotros, recordando que todo este esfuerzo es para que nuestra sociedad y nuestras familias vivan mejor", aseguró Achem.

Actualmente, la Guardia de Infantería, integrada por 45 efectivos, tiene como misión principal la custodia de la Casa de Gobierno y la intervención en operativos de alto riesgo, siempre bajo el principio del uso racional y proporcional de la fuerza.

El aniversario sirvió para reconocer el esfuerzo de quienes integran la unidad y reafirmar el compromiso de fortalecer la capacitación y el equipamiento de esta fuerza emblemática de la Policía de San Juan.