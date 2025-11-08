La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este viernes el lanzamiento de la Carrera de Investigador del Delito dentro del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), una iniciativa destinada a incorporar profesionales universitarios al cuerpo de detectives que trabajará en la lucha contra el crimen organizado.

“¿Querés ser detective? Te buscamos”, escribió Bullrich en sus redes sociales al presentar la convocatoria, acompañada por un afiche oficial con su imagen en tono de campaña de reclutamiento y el logo de la PFA. En el posteo de Instagram y en X (ex Twitter), la ministra invitó a los interesados a ingresar al sitio oficial del Gobierno para conocer más sobre el proceso de selección.

Una carrera para profesionales

Según la información publicada por el Ministerio de Seguridad, la nueva carrera está dirigida a graduados universitarios o técnicos que deseen desempeñarse como investigadores. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos que incluyen:

Ser ciudadano argentino nativo o por opción.

Tener hasta 40 años (con posibilidad de excepciones por méritos o experiencia).

Poseer antecedentes personales intachables.

Superar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física.

Además, el sitio oficial aclara que se trata de una preinscripción online, que dará lugar a un proceso de selección orientado a formar agentes con perfil técnico y académico en distintas disciplinas.

El afiche original. Foto: Gentileza

El lanzamiento fue acompañado por un afiche ilustrado en el que se ve a Patricia Bullrich señalando al frente, con el texto “¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI”. La estética recuerda al famoso cartel de reclutamiento militar de la Aramada estadounidense, pero adaptada al contexto policial, con los colores de la bandera argentina y el escudo de la Policía Federal Argentina.

La ministra destacó que el objetivo del programa es atraer a profesionales especializados -de distintas áreas del conocimiento- que puedan incorporarse a la estructura de investigación criminal, bajo los estándares de la nueva gestión del Ministerio de Seguridad.