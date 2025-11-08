Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan detuvieron a un hombre con antecedentes delictivos, acusado de haber robado en una vivienda del departamento Santa Lucía.

El operativo se realizó tras una serie de averiguaciones que permitieron identificar al sospechoso, de apellido Salinas, quien habría ingresado a un domicilio y sustraído distintos elementos de valor.

Todos estos objetos tenía el detenido en un morral y los ofrecía para la venta según la Policía.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el ladrón había utilizado un automóvil Volkswagen Gol color gris para huir del lugar. El vehículo fue localizado y secuestrado por la Policía.

Durante la aprehensión, Salinas fue sorprendido con un morral que contenía una tablet y otros efectos sustraídos, los cuales intentaba vender. Posteriormente, personal policial allanó su vivienda, donde se logró recuperar parte de los objetos faltantes.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad dispuso el secuestro de los elementos y la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia y será presentado ante el juez en las próximas horas.