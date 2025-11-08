La negociación paritaria docente comenzó en este viernes 7 de noviembre en la sede del Ministerio de Educación de San Juan, con la presencia de representantes del Gobierno provincial y de los gremios UDAP, UDA y AMET. Pese a las más de seis horas de debate, la reunión finalizó sin acuerdo y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre.

El encuentro comenzó a las 14:50 y fue encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, acompañados por funcionarios de ambas carteras. Por el sector sindical participaron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET), junto a sus respectivos equipos técnicos y asesores legales.

Publicidad

Durante la apertura, el ministro de Economía expuso la política salarial que, según destacó, “ha permitido mantener un crecimiento por encima de la inflación en los últimos meses”. Luego, se abordaron distintos temas de interés docente, entre ellos el avance de los expedientes de titularización correspondientes al período 2020–2025. El Gobierno informó que se generaron 3.388 expedientes sin reserva, de los cuales 3.149 ya tienen resolución, y que continúan en trámite otros con reserva. Las partes acordaron una nueva reunión, el miércoles 12 de noviembre, para tratar específicamente este tema en paritaria pedagógica.

Por su parte, los gremios presentaron una lista de reclamos urgentes, entre ellos:

Aplicar el IPC de noviembre más 4 puntos al cargo testigo.

Elevar los puntos del E60 y ampliar los tramos del E66.

Incrementar los valores de los radios 4, 5, 6 y 7.

Avanzar con el concurso de ascenso docente.

Cumplir la normativa vigente sobre Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios.

Solucionar el mal funcionamiento de la Obra Social Provincia.

Actualizar montos y tramos de las asignaciones familiares.

Según manifestaron, estos puntos expresan la situación actual del sector docente y representan un mínimo de necesidades a tratar.

Publicidad

Desde el Gobierno, en tanto, se informó que continúa el trabajo técnico sobre el Nomenclador Docente (Decreto 1890 y modificatorias), y que las posibles mejoras salariales se evaluarán conforme a las posibilidades financieras establecidas por el Presupuesto Provincial. Además, se comprometieron a remitir los reclamos vinculados a la Obra Social Provincia para su tratamiento.

La propuesta y la negativa

Hacia el cierre de la reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta de aumento del 1,5% para noviembre y otro 1,5% para diciembre, lo que fue rechazado por los gremios, quienes consideraron la oferta insuficiente y solicitaron una nueva propuesta “superadora” que contemple los puntos pendientes.

Publicidad

Sin consenso, la paritaria pasó a un cuarto intermedio para el martes 11 de noviembre a las 14 horas, donde se espera que el Gobierno provincial lleve una oferta revisada y precise la fecha de finalización del análisis del nomenclador docente.