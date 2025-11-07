Impactante incendio en Rivadavia: las llamas consumieron una carpintería

Un voraz incendio se desató este viernes 7 de noviembre, alrededor de las 19 horas, en el barrio Cesap, departamento Rivadavia. El fuego consumió por completo una carpintería que funcionaba en el fondo de una vivienda y causó daños en una propiedad lindera.

Según explicó Luis Vargas, sargento primero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, a DIARIO HUARPE el fuego se habría iniciado dentro de la vivienda, aunque el foco principal afectó la carpintería. “Hubo pérdidas totales, desgraciadamente no se pudo salvar casi nada del taller”, explicó el bombero.

Varias dotaciones de Bomberos llegaron rápidamente al lugar. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Varios residentes del barrio intentaron colaborar en los primeros minutos del siniestro, arrojando agua con baldes y mangueras para evitar que el fuego se propagara a las casas linderas. El intenso humo y el calor obligaron a evacuar parcialmente la zona mientras aguardaban la llegada de los Bomberos.

El llamado de emergencia se registró cerca de las 19:00, y los primeros equipos arribaron al lugar a las 19:20. En total, participaron dotaciones de bomberos de distintas localidades, Santa Lucía, Capital y Chimbas, además del apoyo de la Municipalidad de Rivadavia con camiones cisterna. “La magnitud del incendio nos obligó a pedir refuerzos. Desde la distancia se veía una gran columna de humo, por lo que pensamos que se trataba de más de una vivienda”, detalló Vargas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos graves. Solo se reportaron leves afectaciones por el calor en algunos vecinos que colaboraron con las tareas de emergencia. En tanto, una propiedad contigua sufrió daños en el fondo, donde un quincho o tinglado resultó alcanzado por las llamas.

Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las intensas llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Durante la noche, personal de la Municipalidad de Rivadavia se acercó al lugar para colaborar con la familia afectada, brindando asistencia inmediata y apoyo tras las pérdidas sufridas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Personal especializado realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el fuego. “Estamos en un barrio con una sola entrada y salida. Podría haber sido mucho peor por la concentración de viviendas y personas”, señaló Vargas.

La carpintería, que funcionaba en el interior del terreno de una casa familiar, quedó completamente destruida. Bomberos continúan durante la noche de este viernes con las tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar nuevos focos.