Bitcoin(BTC) sube más de 2% en las últimas 24 horas y supera los US$103.000, según Binance, y trata de superar la dinámica bajista que venía exhibiendo. En la misma línea, Ethereum (ETH) crece casi 4% a la zona de los u$s3.420.

Mientras tanto, entre las altcoins se destacan grandes ganancias, como las de Zcash (+19,9%), SHIBA INU (+12%) y Uniswap (+11,5%).

Reacomodamiento

En las últimas semanas, los holders de largo plazo liberaron más de 400.000 Bitcoin, una venta estimada en más de US$40.000 millones, mientras que las direcciones más jóvenes mantienen un ritmo estable de acumulación. Buenbit catalogó este fenómeno como una "redistribución típica de mitad de ciclo", en el que "las “ballenas” reducen exposición tras un largo período de ganancias, mientras nuevos inversores institucionales y minoristas comienzan a absorber la oferta".

Esto sumado al flujo positivo de EFT serán fundamentales para evitar una recaída hacia los US$88.500, nivel que representa el precio realizado promedio de los inversores activos.

En cuanto al contexto macro, la expectativa por el recorte de tasas de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), así como los récords históricos en los índices accionarios estadounidenses y la firma del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y China, plantean un escenario de amplia liquidez global y con optimismo para los activos de riesgo, entre ellos BTC y ETH, indica Buenbit.

Sin embargo, la corrección en los índices del mercado de Wall Street, el temor por la desaceleración tras revelarse los datos privados del empleo — el más influyente fue el reporte de Challenger, Gray & Christmas, que mostró 153.000 despidos en octubre, el nivel más alto desde 2008 y un salto del 175% interanual— y una posible burbuja tecnológica impulsada por la IA provocan una mayor prudencia en cuanto a movimientos del mercado.

Desde Buenbit consideraron algunas proyecciones de cara al futuro. Por un lado, la "consolidación sobre los US$100.000 como zona de soporte estructural. Rebote progresivo hacia el rango de US$112.500–120.000, condicionado a la reanudación de flujos positivos en los ETF", así como también "mayor interés institucional en instrumentos de renta cripto regulada (ETF y ETP) ante la normalización de tasas en EE.UU".

