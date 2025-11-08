La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre de 2025, que incluye un aumento del 2,08% y un bono adicional de $70.000. Este ajuste se aplica a las prestaciones mensuales y viene acompañado de la restitución de beneficios que habían sido suspendidos.

Según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la restitución de las pensiones suspendidas fue oficializada mediante la Resolución 12621/2025, a raíz de fallos judiciales que ordenaron la devolución de estos haberes a nivel nacional, aunque aún no se publicó el listado completo de beneficiarios afectados.

Los titulares de las PNC podrán consultar sus liquidaciones desde el 10 de noviembre a través del portal Mi Anses, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Los pagos se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las siguientes fechas:

Fechas de pago:

10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

En esta fecha inicial también se acreditarán las asignaciones familiares para los titulares de PNC, a diferencia del resto de los beneficiarios del SUAF, quienes cobran en fechas diferentes.

Con el aumento del 2,08% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los nuevos montos quedan de la siguiente forma: $233.159,77 para pensiones por discapacidad o vejez, que suman $303.159,77 si se incluye el bono. Para las PNC destinadas a madres de siete hijos, el valor es equivalente a la jubilación mínima, es decir, $333.085,39, llegando a $403.085,39 con el bono.