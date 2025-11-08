El consultor republicano Barry Bennett mantuvo este viernes un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada. La reunión, que se extendió por alrededor de una hora, incluyó la discusión sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, las reformas económicas pendientes y la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre.

Durante la salida, Bennett destacó ante la prensa que Argentina podría convertirse en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. “Hablamos sobre las reformas que se vienen. Santiago está haciendo un gran trabajo, organizando el nuevo Congreso y todas las reformas que tienen que ocurrir”, señaló.

El consultor estadounidense también mencionó la importancia de la inversión extranjera directa y vaticinó un refinanciamiento de la deuda externa con el FMI, aunque aclaró que el país deberá acumular reservas. Además, calificó de estable al peso y defendió la inversión del Tesoro de Estados Unidos en letras del Banco Central.

Bennett propuso avanzar en proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras, gasoductos, escuelas y hospitales, y destacó la necesidad de reformas mineras y energéticas. Asimismo, elogió al canciller Pablo Quirno y destacó la “alegría” del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

El encuentro en Casa Rosada no fue el primero entre ambos: la última reunión había sido el 8 de octubre, antes del viaje de Javier Milei a Washington, y también mantuvieron un encuentro a mediados de octubre con diputados opositores. Según fuentes cercanas, la intención es replicar estos encuentros periódicamente, aunque se reservan los detalles del contenido para proteger la relación bilateral.

En paralelo, Bennett estuvo en la atención de medios internacionales tras admitir su culpabilidad en un juicio por lobby no registrado a favor de Qatar, un hecho que generó repercusión antes de su visita a Argentina.