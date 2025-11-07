En Yakarta, Indonesia, una serie de explosiones sacudió la mezquita del colegio estatal SMA 72, situado en el barrio Kelapa Gading, durante la oración del viernes, provocando heridas a 55 personas, en su mayoría estudiantes. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, justo al inicio del sermón semanal.

La policía identificó a un sospechoso, un joven de 17 años que cursa estudios en la misma escuela. Este alumno resultó gravemente herido y fue sometido a una operación quirúrgica, informó el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Listyo Sigit Prabowo. El sospechoso se encontraba entre los dos estudiantes intervenidos tras el ataque, mientras las autoridades investigan su identidad y examinan su entorno familiar y social.

En el lugar del atentado, los investigadores encontraron una pistola de juguete con inscripciones supremacistas, que incluían frases de odio y una referencia a Brenton Tarrant, autor del ataque en Christchurch en 2019. Las pesquisas avanzan para determinar la motivación del ataque, considerando la posible existencia de antecedentes de acoso escolar que podrían haber influido en la conducta del joven.

Las autoridades señalaron que varios heridos estaban ubicados cerca del altavoz de la mezquita en el momento de las explosiones, y algunos sufrieron pérdida auditiva. Familiares y allegados se presentaron en los hospitales Yarsi y Cempaka Putih para obtener información, donde se habilitaron centros de atención y equipos médicos y psicológicos brindaron apoyo a estudiantes y docentes afectados.

El colegio fue acordonado para realizar tareas forenses y peritajes. Entre los objetos recuperados destacaron una caja de limosnas y un ventilador dañados. Las autoridades continúan investigando para identificar el tipo de material explosivo utilizado y profundizar en los antecedentes del sospechoso.

Este incidente captó especial atención debido a la escasa frecuencia de ataques en mezquitas en Indonesia, aunque el país ha sufrido episodios violentos en el pasado. El atentado más grave registrado fue el de Bali en 2002, que dejó 202 muertos, en su mayoría turistas extranjeros.

A pesar del impacto, el edificio religioso no sufrió daños estructurales significativos, aunque los peritos siguen evaluando la escena. La escuela, que forma parte de un complejo naval donde residen militares y personal retirado, permanece bajo constante vigilancia policial.

Este no es el primer suceso que afecta a instituciones educativas en Indonesia en las últimas semanas. El 30 de septiembre pasado, la sala de oración de la escuela islámica Al Khoziny, en Sidoarjo, al este de Java, colapsó mientras cientos de estudiantes participaban en actividades escolares.