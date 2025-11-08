Activar el modo avión es una instrucción común antes de despegar, pero pocos pasajeros entienden por qué resulta fundamental. La piloto española Savina Paül aclaró en el podcast 'Supersónicos Anónimos' los motivos detrás de esta recomendación y los riesgos que implica ignorarla.

Paül señaló que mantener los móviles encendidos durante el vuelo puede provocar interferencias en los sistemas de la aeronave, especialmente cuando muchas señales se concentran simultáneamente. En sus palabras, "un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí". Por ello, insistió en la importancia de seguir las indicaciones de la tripulación para garantizar la seguridad.

Estas interferencias son críticas en maniobras de aterrizaje automático, conocidas como categoría 3 o autoland, donde el avión depende completamente de sistemas automáticos para descender y tocar pista con precisión y seguridad.

Respecto al momento de desactivar el modo avión, la piloto explicó que muchos pasajeros activan sus dispositivos apenas el avión toca tierra, provocando que la luz de precaución "Master Caution" en la cabina se encienda y apague repetidamente. Este fenómeno, llamado "espurio", genera distracciones innecesarias.

Para evitar estas situaciones y mantener la seguridad, Paül recomendó esperar a que la tripulación autorice el uso normal del móvil, subrayando que un poco de paciencia contribuye a preservar el orden y la tranquilidad dentro de la cabina.