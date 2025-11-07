El 7 de noviembre de 2025, Google abrió su primera tienda física en el sur de Florida, ubicada en el reconocido Aventura Mall, Miami-Dade. Con un espacio de 281 metros cuadrados, esta nueva tienda representa la octava sucursal de la compañía en Estados Unidos y la tercera en la Costa Este, reforzando su estrategia de acercar sus productos y servicios a una audiencia diversa.

La Google Store Aventura está situada en el 19501 Biscayne Boulevard, Suite 745, Aventura, FL 33180, y funciona de lunes a sábado de 10 a 21 horas, y los domingos de 11 a 20 horas (hora del Este). Esta ubicación busca atender tanto a residentes locales como a la gran afluencia de turistas latinoamericanos que visitan la zona.

Sebastián Valverde, Managing Director de Google Hispanoamérica, destacó la importancia estratégica del lugar: “Un punto central de muchísimo tráfico, así que también con muchas expectativas que también la gente pueda empezar a experimentar los productos en un store”.

Los visitantes pueden explorar distintas áreas dedicadas a la línea Pixel —que incluye celulares, tabletas y relojes—, dispositivos Nest y accesorios variados. Además, la tienda ofrece experiencias interactivas con tecnologías como Gemini Live en el Pixel 10 Pro y el asistente Google Home en la Pixel Tablet.

Un espacio destacado es la sección “Ayuda”, donde especialistas brindan soporte para la configuración de equipos, resolución de problemas y reparaciones de teléfonos Pixel. Valverde explicó: “Tenemos una parte que dice ‘Here to help’ o ‘Ayuda’, que creo que es la más interesante, donde hay especialistas que van a poder ayudar a la gente a configurar los equipos, a despejar las dudas o probarlos”.

Para asegurar comodidad y flexibilidad, Google permite la opción de comprar en línea y recoger en tienda mediante su sitio web googlestore.com, facilitando así la experiencia tanto de clientes locales como de turistas que desean optimizar su tiempo y asegurar la disponibilidad de productos.

Un rasgo diferencial de esta tienda es el servicio multilingüe, con personal capacitado para atender en español, inglés y portugués. Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google Hispanoamérica, resaltó que “los asociados de la tienda brindarán asistencia en español, inglés y portugués, lo que representa una ventaja para los turistas latinoamericanos que visiten Aventura Mall”.

Según Sabatini, en 2024, 2,4 millones de turistas latinoamericanos visitaron el sur de Florida, lo que subraya la relevancia de ofrecer dispositivos desbloqueados aptos para cualquier país, facilitando su uso internacional.

La apertura de esta tienda forma parte del plan estratégico que Google inició en 2021 con su primera tienda física en Chelsea, Nueva York. Ramiro Sánchez, Senior Director de Marketing para América Latina, señaló: “Aunque Google es una empresa digital, experimentar la marca físicamente y probar sus dispositivos, como los Pixel y otros del ecosistema, ofrece una gran experiencia a los usuarios”.

Con esta inauguración, Google no solo fortalece su atención en la región de Miami, sino que también anunció una próxima apertura en el área de Washington D.C., reafirmando su compromiso con ofrecer espacios físicos que reflejen la diversidad cultural de sus usuarios y brinden experiencias personalizadas.

La tienda en Aventura Mall invita a explorar las últimas innovaciones de Google, desde inteligencia artificial hasta los gadgets más recientes, con la asistencia directa de expertos en un ambiente inclusivo que celebra la pluralidad cultural del sur de Florida.