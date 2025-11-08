El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento personal e intransferible que actualmente se encuentra digitalizado, aunque muchos aún conservan la versión física. Ante la pérdida o robo de este certificado, es fundamental conocer los pasos para su reimpresión o renovación.

Daniela Martínez, representante de la Junta Evaluadora nacional, explicó que “si una persona pierde el CUD y fue emitido dentro de los ocho meses, aproximadamente, anteriores a la fecha, debe acercarse con la denuncia de extravío a una oficina de Junta Evaluadora para su reimpresión”.

En caso de robo o pérdida, el primer paso es radicar la denuncia correspondiente. Esta acción es clave para poder iniciar el trámite de recuperación del certificado.

Si el certificado extraviado tiene más de doce meses desde su emisión, la persona interesada deberá informarse sobre la documentación necesaria para actualizar su CUD, ya que en estos casos es requerida una nueva evaluación. Martínez aclara que estos plazos responden a que la discapacidad es una condición dinámica que requiere reevaluaciones periódicas para ajustar los perfiles de funcionamiento.

El trámite para obtener o reimprimir el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es importante destacar que debe realizarse de forma presencial y con turno previo para acceder a las prestaciones establecidas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, paso a paso?