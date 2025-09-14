En un partido que se extendió por más de dos horas y veinte minutos, Argentina mostró carácter y capacidad de reacción para imponerse ante Finlandia en el Coliseo Smart Araneta de Quezon, en el marco del Grupo C del Mundial 2025. El equipo nacional, tras perder los dos primeros sets, logró igualar la serie y definir la victoria en el tie break con un contundente 15-11.

El primer set evidenció la superioridad de Finlandia, que capitalizó errores en el saque argentino y se apoyó en un bloqueo sólido, cerrando 25-19. La tendencia se repitió en el segundo parcial (25-18), a pesar de los intentos de Palonsky y Kukartsev por revertir la situación.

Publicidad

La reacción argentina comenzó en el tercer set, con un arranque sólido y presión en el servicio que permitió adelantarse 13-9. Los aportes ofensivos de Palonsky y Kukartsev sostuvieron la ventaja hasta el 25-22 que puso el partido 2-1. El cuarto set también fue parejo, pero la Albiceleste consolidó la remontada con un destacado bloqueo y contraataques, logrando igualar 2-2 tras un 25-22 final.

En el tie break, la Selección mantuvo la concentración y dominó el cierre del partido, aprovechando errores del rival y la efectividad de sus bloqueos para sellar la victoria por 15-11. La actuación de Kukartsev, máximo anotador con 20 puntos, y la contribución de todo el equipo fueron decisivas para el primer triunfo argentino en el torneo.

Publicidad

El próximo desafío del equipo de Marcelo Méndez será este lunes 15 de septiembre frente a Corea del Sur, a las 23.30 hora argentina, y cerrará la fase inicial el sábado 20 ante Francia a las 7. La Albiceleste llega al Mundial tras ganar el Memorial Wagner en Polonia, superando a potencias como Serbia y Brasil, lo que refuerza la confianza del conjunto.

Esta edición del Mundial se disputa con 32 selecciones divididas en ocho grupos de cuatro equipos, y los dos primeros de cada zona avanzan directamente a octavos de final. Argentina viajó a Filipinas con 15 jugadores, pero el reglamento exige una nómina final de 14, quedando fuera Gustavo Maciel, central de 23 años, quien continuará entrenando con el grupo sin poder disputar partidos oficiales.

Publicidad

El torneo se desarrollará hasta el 28 de septiembre, con partidos en el Coliseo Smart Araneta y las fases decisivas en el Mall of Asia Arena. La historia de Argentina en los mundiales ha tenido altos y bajos, destacándose el tercer puesto en 1982 como el mayor logro, mientras que en las últimas ediciones el equipo no ha logrado superar los octavos de final, siendo octavo en 2022 y decimoquinto en 2018.

