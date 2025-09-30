La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados tras ser torturados y enterrados en una vivienda de Florencio Varela, ha resultado hasta el momento en la captura de siete personas. Cada una de ellas tiene un rol asignado dentro de la cadena de hechos que culminó con el asesinato de las jóvenes.

Entre los detenidos se encuentra Miguel Ángel Villanueva Silva (27), señalado por la fiscalía como el principal colaborador en Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del crimen que se encuentra prófugo. Villanueva Silva habría facilitado la expansión de la banda y su actividad narcocriminal en Buenos Aires.

Publicidad

En el lugar mismo de los hechos, al momento del allanamiento, fueron hallados Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19). Según las pesquisas, Parra e Ibarra, quienes son pareja, fueron sorprendidos realizando tareas de limpieza en la vivienda, específicamente limpiando las paredes con lavandina en un intento por eliminar evidencias. Ibarra, a su vez, es hermanastra de González Guerrero, quien está acusada de haber estado presente en la casa durante la noche en que se cometieron los asesinatos.

Por su parte, Ariel Giménez fue identificado mediante testimonios e investigaciones como el individuo que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas. Su captura se produjo en la vía pública luego de que un chofer de aplicación y una vecina alertaran a las autoridades sobre un hombre visto con una pala y ropa embarrada.

Publicidad

Finalmente, Víctor Sotacuro Lázaro y su sobrina, Florencia Ibáñez (30), completan la lista de aprehendidos. Sotacuro Lázaro, dueño de un Volkswagen Fox blanco, fue capturado en la ciudad boliviana de Villazón. Las cámaras de seguridad lo ubican al volante de ese vehículo, utilizado como apoyo logístico la noche del crimen, en las inmediaciones de la vivienda de Florencio Varela. Florencia Ibáñez, la última en ser arrestada, fue detenida por haber estado junto a su tío en el mismo automóvil durante esa noche, sospechándose que también participó en la logística del operativo.

Mientras los siete detenidos enfrentan el proceso judicial, la búsqueda continúa centrándose en “Pequeño J” y su principal ladero, Matías Ozorio, quienes permanecen prófugos con una orden de captura internacional en vigor.