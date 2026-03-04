BTS revela las 14 canciones de Arirang: detalles del nuevo álbum 2026

El icono global del K-pop, BTS, ha presentado oficialmente este miércoles la lista de las 14 canciones que compondrán su próximo álbum de estudio titulado "Arirang". Este lanzamiento representa el quinto álbum de estudio de la agrupación y el primero desde la aparición de su antología "Proof" en 2022.

La nueva producción discográfica incluye los temas "SWIM", "Body to Body", "Hooligan", "Aliens", "FYA", "2.0", "No. 29", "Merry Go Round", "NORMAL", "Like Animals", "they don't know 'bout us", "One More Night", "Please" e "Into the Sun". La canción principal, "SWIM", es un pop alternativo alegre sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida, con letra coescrita por RM. Por su parte, "Body to Body" se centra en la energía compartida con sus seguidores; "Hooligan" ofrece una retrospectiva de su trayectoria; y "2.0" propone una reflexión sobre la vida actual de los siete integrantes.

Publicidad

Sobre el proceso de creación, la agencia BigHit Music señaló que la banda "celebró sesiones de composición para el álbum, el año pasado, en Los Ángeles, en colaboración con productores de renombre, como Diplo, Ryan Tedder y El Guincho". Asimismo, la agencia indicó que el disco capta la identidad de BTS como grupo surcoreano, junto con "la añoranza y el amor profundo que yacen en sus corazones", describiendo a "Arirang" como "una expresión simbólica de las emociones que el grupo busca transmitir".

El regreso de la banda ya lidera la lista de cuenta regresiva de Spotify por quinta semana consecutiva. Para conmemorar el estreno, se realizará el concierto "BTS The Comeback Live: Arirang" en la plaza de Gwanghwamun el 21 de marzo, evento que contará con el patrocinio del Gobierno municipal de Seúl y medidas de control de multitudes de la policía. El espectáculo será transmitido a nivel mundial por Netflix.