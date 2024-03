De la "U" a la Selección Argentina. Lautaro Illanes es un jugador de 18 años, proveniente del club de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que fue convocado para realizar la concentración y los entrenamientos con la Selección Argentina de hockey sobre césped. Con una corta trayectoria en el deporte, pero un gran rendimiento, es el único sanjuanino que forma parte de la convocatoria, a realizarse en Buenos Aires. Frente a esta oportunidad, Illanes habló con DIARIO HUARPE y contó cómo serán los entrenamientos y cómo fueron los inicios en el deporte.

La convocatoria comienza el 18 de marzo y finaliza el jueves 21 de marzo, será en el Club San Fernando en Buenos Aires y por el momento son 16 jugadores de la categoría juvenil. “Son cuatro días, donde los entrenamientos serán doble turno y las concentraciones son por semanas. Vas a Buenos Aires, volvés y luego te van avisando cuándo son las próximas concentraciones. Ahí es cuando se va acortando de a poco la lista”, dijo Lautaro.

Lautaro juega en el club de la Universidad, el único en San Juan que cuenta con categorías inferiores.

Con respecto a su trayectoria dentro de la disciplina, comentó que no hace mucho qué práctica el deporte, debido a que inició en el 2020 cuando tenía 15 años. “He hecho varios deportes en la adolescencia. Empecé con natación de chico, seguí con hockey sobre patines, donde ahí fue la primera noción de un palo y una bocha. Luego hice básquet como a los 6 años, pero dejé por el tema del cursillo para entrar al secundario”, empezó su relato. Agregó que en el 2020 se acercó al césped por su mamá, “mi mamá me dijo que necesitaban chicos en la U y me dieron una mano para empezar. Esto fue cuando tenía 15 años y me costó un montón”. De todos modos, no se dio por vencido y continuó entrenando todos los días, incluso dice que “vivía en el club prácticamente y eso fue lo que me ayudó a mejorar más rápido”.

El hockey sobre césped masculino en San Juan, no es una rama muy practicada. De hecho, son solamente cuatro los clubes que cuentan con una división masculina: la universidad, Lomas de Rivadavia, Cooperativa de Caucete y UDAP. Para competir, los patitos deben viajar a Mendoza para jugar la liga mendocina, ya que es el único club sanjuanino que cuenta con categorías inferiores. “Participamos en el torneo de Mendoza y jugamos todos los domingos. Hay veces que nos toca viajar a las 7 de la mañana. Presentamos Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera”, explicó. En la provincia vecina hay más clubes que cuentan con masculino e incluso realizan torneos donde participan los locales, los sanjuaninos y clubes chilenos. “Es muy buen nivel, pero no llega a Buenos Aires. Ahí tienen subdivisiones A, B y C, hay muchísimos clubes”, finalizó el jugador de las juveniles de la U.

Será su primera experiencia en la selección argentina y fue el único sanjuanino elegido.

Ya preparando el bolso y ultimando detalles, Lautaro Illanes se prepara para esta convocatoria que será la primera experiencia en el seleccionado argentino. Anteriormente, había sido convocado en la categoría sub 16 para un regional, pero será la primera como sub 19, por lo que sin dudas, será una experiencia única y muy enriquecedora.