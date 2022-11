Este viernes, integrantes de la Asociación Civil Autismo San Juan marcharon por parte del centro. El motivo del reclamo fue para pedir la adhesión a la Ley Nacional de Autismo 27.043 en la provincia. Además, solicitaron por más beneficios en el sector educativo y sanitario, principalmente por la preocupante situación para conseguir docentes de apoyo inclusivo (DAI).

“Hicimos esta marcha para que San Juan se adhiera a la Ley Nacional de Autismo 27.043. Estamos pidiendo más vacantes en las escuelas, capacitación para docentes y más gabinetes interdisciplinarios para los chicos”, expuso en primer lugar la presidenta de la asociación, Érica Godoy, a DIARIO HUARPE. También llamó a la ampliación de “centros terapéuticos accesibles para las personas con autismo, con o sin obra social”. “Además, pedimos agrandar el centro terapéutico Aurora Pérez, que pertenece a Salud Pública y tiene una gran demanda”, abundó.

Con respecto a la difícil situación para conseguir DAI, dijo: “Nos está costando muchísimo, aún en esta etapa del año. Ahora estamos pidiendo para el año que viene. Hasta el momento, la difusión se realiza a través de los flyers en las redes”. En este contexto, aclaró que “los DAI no quieren trabajar con Desarrollo Humano, porque les pagan muy poco”. “Los padres tienen que sacar de su bolsillo la otra mitad del nomenclador. Algunos no tienen los recursos para abonar ese monto y no tienen DAI, cuando la escuela nos obliga a que los chicos tengan”, señaló.

Por otra parte, manifestó que “hay obras sociales que cubren las terapias y los DAI, pero en otras cuesta demasiado”. “Los padres deben presentar amparos para acceder a las terapias”, dio a conocer.

En último lugar, vio con buenos ojos la aprobación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). “En algunos casos, los certificados se tienen que actualizar cada cuatro años, y en otros, cada dos”, finalizó Godoy.

Ley Nacional 27.043

Esta legislación declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). En este sentido, tiene como objeto “promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA)”.

“Que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se refiere a una afección del neurodesarrollo definido por una serie de características del comportamiento que, entre sus manifestaciones centrales, presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales y dificultad para comprender las perspectivas o intenciones de los demás, y que generalmente tienen un impacto de por vida”, expresa la ley.