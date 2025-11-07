Ana Riveros, una enfermera del Hospital Marcial Quiroga, recuperó la libertad luego de haber sido detenida el pasado miércoles. La mujer está acusada de falsificación de recetas médicas y de utilizar la firma, recetarios y sellos de otros profesionales para hacer documentos. La presunta falsificación de un certificado es un delito que podría costarle la carrera a la enfermera.

Según se detalló, esta mujer habría falsificado una receta médica con el fin de pedir licencia. Sin embargo, los errores encontrados en el sello y en la supuesta profesión de la médica, de apellido Chávez, llamaron poderosamente la atención en el nosocomio.

Ante las sospechas, se contactó a la médica que supuestamente había firmado la receta. Dicha profesional confirmó que ni su letra ni su firma correspondían a la receta presentada. Ante la evidencia recolectada, se consideró que se trataría del delito de falsificación de documento privado, por lo que se realizó la denuncia correspondiente en UFI Genérica.

La detención de Riveros se concretó el pasado miércoles en su casa, ubicada en el barrio Natania XV. En ese operativo, brigadistas de UFI Genérica realizaron dos allanamientos: en su propiedad y en la oficina de Riveros en el centro de salud de Rivadavia.

El proceso legal continuó este viernes con la audiencia de formalización. Tras quedar formalmente imputada, la jueza Gloria Verónica Chicón dictó su libertad, atendiendo la solicitud presentada por sus abogados defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre.