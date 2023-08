Lionel Messi está feliz de su vida en Miami y no deja de repetirlo cada vez que puede o que se lo preguntan. En una conferencia de prensa, a dos días de jugar la final de la Leagues Cup, con su nuevo club, Inter Miami ante Nashville, aseguró: "Estoy feliz y disfrutando de esta nueva etapa y de la experiencia de vivir en este país que siempre lo tuve en mente".

En cuanto al partido que disputará este sábado, desde las 22 (hora argentina) sostuvo: "Sería impresionante" ganar el torneo porque Inter Miami "es un club muy joven, de poco tiempo y conseguir un primer título sería muy lindo para todos".

"Me siento realmente muy feliz. Es un lugar que elegí y en el que quería estar. Estamos en el lugar donde queremos estar. Eso hace que todo sea más fácil y sencillo. Mi salida a París no era algo que yo quería ni que deseaba, salir de Barcelona de un día para otro y acostumbrarme a otra ciudad diferente a la que había vivido durante toda mi vida, no fue fácil. Esto es todo totalmente diferente", comparó.

El mejor jugador del mundo, llevó al Inter Miami a disputar su primera final de la historia. Y además, fue elegido entre los candidatos a llevarse el premio como Mejor jugador de UEFA 2022 e irá por su octavo Balón de Oro. Sin embargo, en estos momentos, Leo no parece ilusionarse con el trofeo que ya ganó siete veces. "Si bien es muy importante y muy lindo a nivel individual, nunca le di "importancia" porque lo más lindo es lo que conseguí a nivel grupal", respondió.

Y añadió: "después del mundial que fue mi premio más grande, si llega bien y si no, no pasa nada. Conseguí todos los objetivos que me planteé durante toda mi carrera y ahora tengo nuevos con este club", aseguró.