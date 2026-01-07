Un grave incidente de inseguridad se registró en Rivadavia el pasado 6 de enero de 2026, alrededor de las 21:28 horas. Un propietario de una vivienda de Villa San Justo logró detectar a través de su sistema de vigilancia la intrusión de un desconocido en su propiedad.

Al percatarse de la situación, el damnificado enfrentó al intruso en el sector del fondo de la vivienda, donde se produjo un forcejeo. Durante la pelea, el delincuente atacó a Vega con un arma blanca, causándole una herida en la muñeca derecha.

Tras el arribo del personal de la Comisaría 38º, se procedió a la aprehensión de Enzo De Los Ríos, un joven de 24 años oriundo del Barrio Valle Grande, quien quedó vinculado a una causa por tentativa de robo agravado por escalamiento y lesiones.

En el lugar, Leonardo Vega prestó testimonio ante los agentes y manifestó que visualizo a través de las cámaras al masculino aprehendido el cual habría cruzado las rejas para romper y sustraer las cámaras, y por otra cámara ubicada en el fondo del domicilio lo observa en el interior.

Asimismo, el afectado destacó la intervención de terceros durante el ataque, señalando que dos vecinos de la zona se hicieron presentes en el lugar para ayudar y contener siendo estos el señor Juan Carlos Torres y el señor Jonathan Balmaceda.