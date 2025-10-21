Los ADRs cayeron hasta 4,7% y bonos en dólares retrocedieron este martes pese al impulso que recibieron tras un nuevo tuit de respaldo al Gobierno por parte del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el rebote que experimentaron cerca del cierre de la rueda del lunes, luego de que se anunciara el inicio de tratativas para la recompra de deuda soberana.

Los títulos en dólares cerraron con mayoría de bajas en Wall Street liderados por el Bonar 2029 (-1,7%) y perdieron hasta un 2,% a nivel local de la mano del Bonar 2041. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostuvo arriba de los 1.000 puntos básicos (pb), tras cerrar en 1.048 pb el pasado lunes.

ADRs y S&P Merval

A nivel local, el índice líder S&P Merval trepó un 1,2% a 2.002.848,510 puntos, mientras que su contraparte en dólares se hundió 1,6% a 1.240,38 puntos a raíz de una suba del 2,80% del dólar Contado con Liquidación (CCL) a $1.614,71.

Las acciones tuvieron un desempeño con mayoría de subas, encabezadas por Aluar (+3,9%); Grupo Supervielle (+3,8%); y BBVA Argentina (+3,5%). En tanto, los ADRs finalizaron con mayoría de bajas: Telecom Argentina (-4,7%); Central Puerto (-4%); Edenor (-2,4%).