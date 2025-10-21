El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la Argentina está comenzando a transitar un “boom” de inversiones mineras que generará cerca de un millón de puestos de trabajo y un círculo virtuoso entre minería y transporte.

Según explicó, el incremento de inversiones está sostenido en dos pilares centrales de la gestión del presidente Javier Milei: el equilibrio fiscal y el respeto de los derechos de propiedad. “Las mineras están viniendo porque hoy el Gobierno ha logrado mantener el superávit fiscal, lo que permite avizorar una economía más estable, y porque el presidente hace énfasis en el respeto a las reglas de juego”, señaló Sturzenegger.

El funcionario comparó la situación del país con la de Chile, que exporta alrededor de 50.000 millones de dólares anuales en productos mineros, frente a los 4.000 millones de Argentina. En esa línea, sostuvo que el país comienza a revertir las trabas que en el pasado frenaron el desarrollo del sector.

Durante 2024, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los 4.600 millones de dólares, y las proyecciones privadas estiman que este año podrían superar los 5.100 millones. Si los proyectos avanzan según lo previsto, la cifra podría crecer hasta un 300% en la próxima década.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que el 64,8% de las inversiones presentadas dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corresponden al sector minero. Además, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) ubicó a Argentina entre los países con producción minera en ascenso.

Sturzenegger también subrayó el impacto que tendrá el auge del sector en la infraestructura de transporte. “Las empresas mineras necesitan trenes para trasladar sus productos y están dispuestas a invertir para mejorar la red ferroviaria. El Gobierno está licitando el Belgrano Cargas, y de acá a un año la infraestructura ferroviaria estará en pleno auge impulsada por la inversión privada”, afirmó.

Finalmente, destacó que la expansión minera dinamizará las economías regionales al mejorar la logística y generar empleo directo e indirecto en todo el país.