Luego de conocerse la absolución de los imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, uno de sus hijos, Gonzalo, cuestionó con dureza el accionar del Tribunal Oral Federal de San Juan. En una rueda de prensa brindada tras el fallo, afirmó que las magistradas “no estudiaron la causa” y “se apresuraron en dictar sentencia”.

Gonzalo Tellechea

“Me parece que ha faltado estudio de la causa, entender la causa, hacer un estudio minucioso y me parece irresponsable dar una sentencia sin tomarse más tiempo”, expresó visiblemente afectado. Tellechea insistió en que, a su entender, el tribunal no profundizó en las pruebas reunidas durante los años de investigación y el debate.

Además, advirtió sobre las consecuencias que podría tener este fallo en el futuro. “Ojalá que el gobierno siga poniendo cámaras, porque si no te ven que te agarran y te meten a un auto y no encuentran tu cuerpo, te van a seguir buscando por el resto de la vida. Sí te desaparecen mañana, y te denuncian, no encuentran tu cuerpo, sos una persona prófuga”, dijo con preocupación.

El hijo del ingeniero desaparecido aseguró que la familia no bajará los brazos y que continuarán reclamando justicia. “Yo siempre lo dije: si no lo ganamos ahora, lo ganamos en una instancia siguiente, porque pruebas nos sobra”.

Rodrigo Tellechea

En la misma línea, su hermano Rodrigo Tellechea señaló que el fallo desconoce la magnitud del caso y la evidencia reunida. “A una persona que ya sabemos que hace 21 años lo hicieron desaparecer de manera forzada. No se valora completamente todo el material probatorio en su conciencia. El material probatorio no fue valorado de manera favorable como tiene que leerse”, sostuvo.

El hijo del ingeniero insistió en que los hechos deben ser entendidos como una desaparición forzada: “Esto es una desaparición forzada, ¿no? ¿Qué significa? Que hay un ocultamiento de pruebas. Aun así, con la pequeña investigación que se pudo tener con base en pruebas de escuchas telefónicas, de contradicción de argumentos, no pudieron hacer la lectura de que es una desaparición forzada y hay borramiento de pruebas”.

Consultado sobre los pasos a seguir, Rodrigo aseguró que la familia continuará su lucha en los tribunales. “Nosotros vamos a ir hasta el final con la justicia, buscando justicia. Vamos a ver la instancia de apelación, lo vamos a pensar ahora, estamos como en un momento donde está todo muy en caliente, pero bueno, vamos a pensar cuáles son los pasos a seguir. Pero esto no va a quedar acá, nosotros vamos a seguir adelante”, concluyó.

Mauricio Tellechea

Tras conocerse la absolución de los acusados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, su hijo Mauricio manifestó su profundo malestar y decepción con la decisión judicial. En diálogo con Radio Mitre San Juan, sostuvo que el fallo representa un retroceso en más de dos décadas de búsqueda de justicia.

“Me pareció vergonzoso. Realmente estoy muy decepcionado de las instituciones que tenemos, porque el fallo fue vergonzoso. Nos están mandando de nuevo al día cero, como si no hicieran 21 años que estamos en esta situación”, expresó con evidente indignación. "No tengo palabras para describirlo, porque empezaron con un discurso que afectaba como empatía hacia las víctimas. Después salieron con un dictamen que realmente a mí me ha sido vergonzoso", cerró.

