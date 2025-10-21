Eduardo Rubén Oro, exintegrante de la comisión directiva de la Mutual de la UNSJ, se manifestó tras ser absuelto en el caso por la desaparición de Juan Carlos Tellechea. En declaraciones a Canal 13 San Juan, el ahora liberado realizó fuertes afirmaciones sobre Tellechea y reflexionó sobre los 21 años de proceso judicial.

Al referirse a la víctima, Oro fue contundente: "Era un delincuente". Y agregó: "¿Que me importa a mí, hermano, qué le pasó a Tellechea? Que se encargue la familia de eso. Lo único que me interesa es que se hizo justicia". El exdirectivo de la mutual fundamentó sus dichos en el fallo judicial, señalando que "quedó demostrado en el juicio quien robaba en la mutual era Raúl Tellechea. Se pudo probar acá, lo dijo el juez anciano en su momento y lo acaba de decir la doctora, él era el que robaba en la mutual".

Al ser consultado sobre el impacto personal del prolongado proceso, Oro describió: "Son 21 años de postergación, de un peso incalculable, que no se pudo evitar trasladarlo a la familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre que ya no está y que se fue el año pasado con la duda de que esto iba a ser así". Sin embargo, destacó el apoyo recibido: "Nadie tuvo duda. Ni mis amigos, nadie. Es más, yo te puedo extender eso: la sociedad sanjuanina no tenía duda de mi conducta, de mi capacidad de comportamiento. Ni antes, ni durante, ni después de la desaparición de Tellechea".

Sobre el veredicto que lo absolvió, Oro reflexionó: "Hay mucha gente que cree que justicia es condenar. Y justicia también es decir, en caso de que no se lo merezcan los imputados, que la justicia también es absolver, si a la luz de las pruebas eso se determina en el juicio. Y es lo que pasó. Sencillamente lo que pasó".

Finalmente, Oro dirigió un mensaje a la familia Tellechea: "Los hijos de Tellechea tienen tres problemas, siempre se los dije: en primer lugar demostrar lo que vienen acusando hace 21 años, en segundo lugar que realmente en el juicio se enteraron quién era el padre, y en tercer lugar lo que se les viene de vuelta porque la condena se la van a padecer ellos".