El presidente Javier Milei llegó este martes 21 de octubre a Córdoba para encabezar una caminata junto al primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Gonzalo Roca, en el marco de la recta final de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad comenzó pasadas las 17.30 en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en el centro de la capital cordobesa, donde una gran cantidad de militantes libertarios acompañó al mandatario y a los dirigentes del espacio oficialista.

Publicidad

Durante la recorrida, Milei saludó a los simpatizantes y se espera que brinde un mensaje al cierre del encuentro en la zona de las Aguas Danzantes del Buen Pastor, donde finalizará la jornada con un breve discurso.

El jefe de Estado encabezará dos actos en el tramo final de la campaña: el primero en Córdoba y el segundo en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el jueves se realizará el acto de cierre nacional junto a los principales candidatos de su espacio político y referentes aliados del PRO.

Publicidad

El proceso electoral definirá la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados, la mitad del total, y 24 en el Senado, equivalentes a un tercio de la Cámara Alta. Los legisladores electos asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre.

Para La Libertad Avanza, los comicios representan una instancia clave luego de una serie de resultados adversos en elecciones provinciales. Con esta gira, el oficialismo busca fortalecer su presencia nacional y consolidar su base política antes del inicio de la veda electoral.