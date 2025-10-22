Roberto “Tito” Otiñano llegará este jueves 30 de octubre al Auditorio Juan Victoria para brindar un concierto solidario a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de San Juan, que distribuye más de 10.000 raciones de alimentos al día en la provincia. La cita será a las 21:30 y la entrada consistirá en alimentos no perecederos.

Otiñano estuvo en San Juan en Noticias, transmitido por Radio Mitre 95.1, donde adelantó detalles del concierto: “Vamos a recordar los temas de Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel. Queremos que la gente se emocione, recuerde y, por qué no, vuelva a enamorarse con la música.” La propuesta incluirá tangos, baladas, boleros y canciones icónicas de estos artistas.

Sobre la iniciativa solidaria, Otiñano destacó: “Estamos comprometidos con este festival para ayudar a quienes más lo necesitan. La entrada será un alimento no perecedero, que llegará directamente a los comedores que asiste el Banco de Alimentos.”

El cantante no estará solo en el escenario, sino que será acompañado por un grupo de músicos bajo la dirección del maestro Orlando Tejada en teclados, Germán Arroyo en guitarra, Mario Pereyra en bajo y Roberto Venegas en batería. La cantante invitada será Adriana Miranda. “Estamos dando lo mejor de nuestras posibilidades para ofrecer un espectáculo con mayúsculas, que la gente se apasione, le guste, vibre y pueda emocionarse, y al mismo tiempo colaborar”, agregó Otiñano.

Quienes deseen disfrutar de esta velada única deberán llevar un alimento no perecedero para el ingreso, aunque también podrán colaborar con donaciones en efectivo. “Habrá alcancías dispuestas en la sala para quienes quieran donar dinero. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación Banco de Alimentos para apoyar su labor en la provincia”, indicó el cantante.

Tito Otiñano, con un amplio repertorio y experiencia en el arte de la música, cuenta con cuatro álbumes editados —Honrar la Vida, Mucho Corazón, A mi manera y Clásicos del tango—. Además, ha presentado sus espectáculos en importantes escenarios como el Auditorio Juan Victoria, Teatro Sarmiento, Cine Teatro Municipal y Teatro Colón de Mar del Plata, consolidándose como uno de los referentes de la música en San Juan.

“Con la música podemos ayudar y compartir algo que nos apasiona. Es un doble beneficio: emoción y solidaridad”, señaló sobre la combinación de arte y causa social", destacó Otiñano.

El concierto solidario del próximo jueves promete ser una noche inolvidable, combinando arte, emoción y solidaridad, y ofreciendo a los sanjuaninos una experiencia cultural con un fuerte impacto social.