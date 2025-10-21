El lunes pasado dejó una imagen caótica en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Un camión jaula que transportaba cerdos volcó en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, en la localidad de Ingeniero Silveyra, y en cuestión de minutos el lugar se transformó en un escenario de desorden y saqueo. Vecinos y automovilistas se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse los animales, sin importar si estaban vivos o muertos.

Tras el accidente, vecinos, motociclistas, ciclistas y peatones se acercaron para llevarse los cerdos (Fotos: Distrito Interior)

El vehículo había partido desde Roberts, en el partido de Lincoln, y era conducido por un hombre oriundo de Ascensión, quien sufrió lesiones leves y fue atendido por personal del SAME. Testigos indicaron que el rodado habría “mordido la banquina” antes de perder el control y volcar a unos 15 metros de la calzada. La jaula quedó destruida y los cerdos desparramados por el terreno.

En pocos minutos, decenas de personas comenzaron a llegar (a pie, en autos, motos y bicicletas) y cargaron los animales como podían. “Lo lamentable es que se trate de hambre o de una conducta casi bárbara por la desesperación con que se actúa”, expresó el medio Distrito Interior, que registró imágenes del hecho.

La situación se desbordó rápidamente. Solo tres policías llegaron en los primeros minutos, intentando ordenar el tránsito y evitar nuevos accidentes, mientras los servicios de emergencia asistían al conductor. El movimiento de personas y vehículos convirtió el lugar en una zona de riesgo, con circulación constante sobre la calzada.

Hechos similares se repiten con frecuencia en las rutas argentinas. En la última semana, otros camiones volcados en Buenos Aires y Chubut también fueron saqueados por vecinos. En el caso de Chacabuco, las autoridades intentan establecer las causas del siniestro y determinar si la carga contaba con seguro. Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas o detenidas por el saqueo.