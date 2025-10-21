El presidente Javier Milei confirmó que luego de las elecciones legislativas del próximo domingo realizará una reorganización en su gabinete. La decisión, explicó, apunta a fortalecer la gestión y encarar lo que definió como “las reformas de segunda generación”.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, expresó el mandatario durante una entrevista con el periodista Guillermo Andino en la TV Pública.

Publicidad

Milei evitó dar detalles sobre los ministerios que podrían ser alcanzados por los cambios, aunque reconoció que la renovación incluirá tanto reemplazos obligados por funcionarios candidatos como ajustes estructurales dentro del Ejecutivo.

El Presidente fue consultado también sobre qué considera un buen resultado electoral para el oficialismo. En ese punto, respondió: “Uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”, en alusión al número mínimo necesario para sostener los vetos presidenciales frente a proyectos impulsados por la oposición.

Publicidad

“Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”, agregó Milei, quien planteó la necesidad de consolidar una base legislativa más sólida para la segunda mitad de su mandato.

Sobre las reformas que pretende impulsar, el jefe de Estado volvió a referirse a los cambios en materia laboral y cuestionó a quienes, según dijo, “defienden la industria del juicio”. “La industria del juicio la inventó Recalde padre y el hijo defiende el negocio de la familia, por eso asustan a la gente. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, señaló, en alusión al fallecido exdiputado Héctor Recalde y al senador porteño Mariano Recalde.

Publicidad

Durante la entrevista, Milei también recurrió a una metáfora cinematográfica para cuestionar al kirchnerismo. “Los más grandes hemos aprendido. Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que eran moderadores y volvían mejores... Y del otro lado están los gremlins: usted les tira agua y se convierten en monstruos. Parecen un bichito divino, pero cuando llegan al poder, ahí demuestran lo que son”, comparó.

Con un escenario político en movimiento, el Presidente dejó abierta la puerta a modificaciones en el gabinete y a una eventual reconfiguración de alianzas parlamentarias, mientras define la estrategia con la que buscará sostener la gobernabilidad y avanzar con su paquete de reformas.