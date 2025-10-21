El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el futuro inmediato, según informó un funcionario estadounidense el martes, desmintiendo así el anuncio previo de un encuentro en Budapest dentro de dos semanas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras el anuncio de Trump sobre una posible cumbre entre ambos funcionarios para coordinar la reunión en Budapest.

Un funcionario del gobierno de Trump, que prefirió mantener el anonimato, afirmó que “no es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro de Asuntos Exteriores, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”. Sin embargo, calificó como “productiva” la llamada entre Rubio y Lavrov.

Por su parte, el Kremlin también indicó el martes que no existe una fecha concreta para una cumbre entre Trump y Putin, lo que refuerza la incertidumbre sobre el encuentro anunciado.

El líder ruso sostuvo una conversación telefónica con Trump el jueves anterior, día en que el presidente estadounidense tenía previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para tratar el suministro de misiles Tomahawk, fabricados en Estados Unidos y con capacidad para penetrar profundamente en territorio ruso.

Tras la llamada, Trump calificó el diálogo como un avance y publicó en sus redes sociales que se reuniría con Putin en Budapest en dos semanas, anuncio que ahora parece estar en duda.

Este cambio repentino en la agenda se suma a la visita que Putin realizó en agosto a Alaska, la primera vez que el mandatario ruso pisaba suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Trump ha expresado en varias ocasiones su frustración con Putin, a pesar de haber afirmado en el pasado que su relación personal con el líder ruso podría poner fin a la guerra en Ucrania en un solo día si regresara a la Casa Blanca.