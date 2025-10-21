Publicidad
Este martes, el dólar oficial cerró casi en el techo de la banda

La divisa norteamericana se mantuvo bajo presión en la antesala de los comicios. El CCL superó los $1.600.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Con este panorama, el dólar mayorista trepó a $1.490,50 un incremento de $15,50. Foto: Gentileza

El dólar oficial cerró casi en el techo de la banda y el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir para contener la presión cambiaria, luego de 21 jornadas sin hacerlo. En los días previos a las elecciones legislativas generales, la demanda de divisas sigue firme, y el Gobierno multiplica anuncios optimistas en un intento por calmar a los inversores.

Con este panorama, el dólar mayorista trepó a $1.490,50 un incremento de $15,50 (+1,1%) respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio terminó a solo 60 centavos del techo de la banda cambiaria, que este martes es de $1.491,1. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para "defender la banda cambiaria".

De acuerdo a diversas fuentes del mercado, hubo varias posturas vendedoras en el extremo superior de la banda por parte del BCRA, que terminó vendiendo u$s45,5 millones según la información oficial. El volumen operado superó los u$s700 millones y casi duplicó la cifra del lunes.

"Se operó muy poco en el techo de la banda, que de por si tenía posturas por u$s500 millones. Sin embargo, en $1.490,50 apareció mucha venta, la cual se renovaba a medida que le iban comprando", detalló Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB).

En el Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.515, una suba de $20 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.513,04, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central.

Dentro del sector financiero, el dólar MEP subió 2,5%, hasta $1.591,57, y el CCL avanzó 2,9% hasta los $1.615,40. "Notamos que falta oferta más que una gran demanda, lo cual es lógico ya que a cuatro ruedas antes de las elecciones, cuesta encontrar vendedores", dijo al respecto Cappella.

Por su parte, en las cuevas de la city, el dólar blue subió $40 (+2,7%) hasta los $1.545. Mientras, el tipo de cambio "que nunca duerme", el dólar cripto, se vende a $1.566,57.

Fuente: Ámbito

