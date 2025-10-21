Este martes, el dólar oficial cerró casi en el techo de la banda

El dólar oficial cerró casi en el techo de la banda y el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir para contener la presión cambiaria, luego de 21 jornadas sin hacerlo. En los días previos a las elecciones legislativas generales, la demanda de divisas sigue firme, y el Gobierno multiplica anuncios optimistas en un intento por calmar a los inversores.

Con este panorama, el dólar mayorista trepó a $1.490,50 un incremento de $15,50 (+1,1%) respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio terminó a solo 60 centavos del techo de la banda cambiaria, que este martes es de $1.491,1. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para "defender la banda cambiaria".

De acuerdo a diversas fuentes del mercado, hubo varias posturas vendedoras en el extremo superior de la banda por parte del BCRA, que terminó vendiendo u$s45,5 millones según la información oficial. El volumen operado superó los u$s700 millones y casi duplicó la cifra del lunes.

"Se operó muy poco en el techo de la banda, que de por si tenía posturas por u$s500 millones. Sin embargo, en $1.490,50 apareció mucha venta, la cual se renovaba a medida que le iban comprando", detalló Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB).

En el Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.515, una suba de $20 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.513,04, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central.

Dentro del sector financiero, el dólar MEP subió 2,5%, hasta $1.591,57, y el CCL avanzó 2,9% hasta los $1.615,40. "Notamos que falta oferta más que una gran demanda, lo cual es lógico ya que a cuatro ruedas antes de las elecciones, cuesta encontrar vendedores", dijo al respecto Cappella.

Por su parte, en las cuevas de la city, el dólar blue subió $40 (+2,7%) hasta los $1.545. Mientras, el tipo de cambio "que nunca duerme", el dólar cripto, se vende a $1.566,57.

Fuente: Ámbito