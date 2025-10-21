Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors y de la selección de Perú, volvió a quedar envuelto en la polémica tras protagonizar un accidente de tránsito en la madrugada del 28 de agosto en Canning, partido de Ezeiza. Según las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por Infobae, el futbolista giró en contramano y chocó con otro vehículo, para luego retirarse del lugar sin auxiliar a la víctima.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1.20 sobre la avenida Mariano Castex al 5.000, a la altura de la rotonda de acceso a la ruta provincial 58. Advíncula conducía una camioneta Mercedes Benz cuando, por razones que se investigan, ingresó en sentido contrario a la rotonda y embistió de costado a un auto blanco que esperaba para incorporarse a la RP 52.

Tras el impacto, el vehículo del lateral xeneize perdió el control y terminó sobre el cantero central. Sin embargo, según el testimonio de la automovilista afectada, el jugador retomó la marcha y se alejó del lugar sin detenerse. La mujer compartió un video en TikTok donde denunció la situación y mostró los daños en su vehículo, además de cuestionar la actuación policial: “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la Policía lo encuentra. ¿Adivinen si labraron un acta? JA”, escribió con ironía.

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que el Mercedes Benz continuó su marcha tras el choque. Aunque la Policía localizó al futbolista poco después, no se labró el acta correspondiente al hecho. La víctima, en tanto, radicó una denuncia espontánea ante la comisaría, pero no se presentó ante la Justicia pese a haber sido citada en dos oportunidades.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc y del secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quienes analizan las pruebas y las grabaciones del incidente.