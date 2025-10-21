La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes que los resultados provisorios de las próximas elecciones legislativas deberán publicarse exclusivamente por distrito electoral, tal como establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.

La medida responde a un planteo presentado por Fuerza Patria, luego de que en el simulacro electoral del fin de semana pasado el Gobierno difundiera resultados unificados a nivel nacional, combinando los votos de todas las provincias.

Publicidad

El fallo, firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, busca reforzar la transparencia del proceso y evitar confusiones en la opinión pública respecto a la legitimidad y el alcance de los datos provisorios.

Según el tribunal, la publicación unificada podía inducir a error, ya que el oficialismo pretendía mostrar un resultado global que sumara sus votos en los 24 distritos, mientras que Fuerza Patria solo compite en 13. Por esa razón, los magistrados remarcaron que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires constituyen distritos electorales independientes y que no existe base legal para presentar un conteo nacional conjunto, como ocurre en las elecciones presidenciales.

Publicidad

En su resolución, la Cámara recordó que el escrutinio provisorio, a diferencia del definitivo, que sí tiene valor jurídico, es un conteo preliminar realizado por el Ministerio del Interior a través de una empresa privada. Por ello, exigió que su difusión sea objetiva y neutral, sin sesgos partidarios.

El tribunal también citó estándares internacionales, como las directrices de IDEA Internacional, que recomiendan establecer reglas claras para los anuncios previos al escrutinio final, a fin de preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Publicidad

La Casa Rosada confirmó que acatará la orden y aplicará el criterio de publicación por distrito en la difusión de los resultados la noche del domingo electoral. Inicialmente, el Ejecutivo había considerado que la acordada no impedía mostrar un número global, pero finalmente resolvió ajustarse a la disposición judicial.

Con esta medida, la Cámara Nacional Electoral busca garantizar mayor transparencia y claridad en el momento en que se conozcan los primeros datos de los comicios, evitando interpretaciones erróneas sobre la representación real de cada fuerza política.