De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, los candidatos del Frente Por San Juan intensifican su agenda en los barrios. Este martes, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo encabezaron una caminata junto a vecinos de Chimbas, donde recorrieron las calles del Lote Hogar 62 y compartieron una jornada de diálogo y cercanía.

Durante la actividad, los aspirantes a ocupar las bancas que renovará la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación escucharon las inquietudes de las familias de la zona. Entre los temas más recurrentes, los vecinos mencionaron necesidades vinculadas a servicios básicos, seguridad y mejoras en los espacios públicos.

Publicidad

“Nuestro compromiso es estar cerca de la gente, caminar los barrios y conocer de primera mano lo que necesitan las familias sanjuaninas”, señaló Martín.

La caminata se desarrolló en un ambiente de participación, donde además se sumó la militancia del Frente Por San Juan. El contacto directo con los habitantes del departamento permitió intercambiar propuestas y dar a conocer las líneas principales del proyecto que la fuerza política buscará llevar a la Cámara Baja.

Publicidad

El Frente Por San Juan encara la recta final de la campaña electoral con un fuerte despliegue territorial, poniendo énfasis en el mano a mano con los vecinos. La estrategia se centra en mostrar un equipo unido y con propuestas que, según indicaron, “surgen de escuchar a cada sanjuanino en su lugar”.