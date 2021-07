Los chacareros piden poder mantener un riego constante para garantizar el crecimiento de su producción

"Poder regar solo algunos días no nos sirve, nosotros necesitamos que aunque sea poca agua nos llegue de manera lo más continua posible para poder hacer crecer a la producción", aseguró Osvaldo Recio presidente de la Sociedad de Chacareros que nuclea a unos 350 productores ubicados principalmente en el Gran San Juan.

Estas declaraciones llegan después de que se habló de la posibilidad de que el riego de la temporada que se viene se haga con la modalidad denominada "por margen". Esto implica que se enviará a los canales el equivalente al caudal que corre en los ríos y no se recurrirá al agua que está contenida en los reservorios de agua de los diques.

El problema, según Recio, es que con esta modalidad las diferentes plantaciones recibirían agua solo de manera esporádica y esto podría afectar el crecimiento de las verduras y hortalizas que están plantadas en diferentes sectores de la provincia.

Oscar Coria, el director de Hidráulica, explicó que ya está tomada la decisión de no utilizar agua de los embalses, sino que se aplicará el riego por margen. El problema es que el coeficiente de agua que se podría repartir no alcanzaría para entregar un buen caudal de líquido en todos los canales por eso la idea es que el agua se envíe de manera intercalada en uno de los canales.

Por su parte, Recio dijo que entiende que se haya tomado decisión de regar por margen, pero explicó que esto implicaría que los productores de la zona a la que le toque el agua en un determinado periodo podrán regar esa vez, pero no contarían con caudal para un próximo riego.

Ante este planteo, Coria explicó que además de este riego se está estudiando la alternativa de reforzar con las perforaciones para poder asegurar una cantidad mínima de riego para estos productores.

La idea es sectorizar las áreas productivas para que cuando a un sector le toque el riego de canal no active la perforación, mientras que cuando lleve tiempo sin recibir agua por margen, pueda acceder al caudal que se extrae de los pozos. Igualmente, el funcionario aclaró que esta es solo una alternativa que está en estudio y aún no hay nada definido.

Mientras tanto, las autoridades y los regantes siguen con reuniones periódicas para establecer la política de riego que aplicarán en medio de la crisis hídrica que atraviesa la provincia.

Recio confirmó que el próximo encuentro será este viernes los chacareros irán con Hidráulica "vamos a recorrer la zona de diques para que pueda ver los embalses, apreciar la baja en las cotas y dimensionar el alcance del faltante de agua", aseguró.

En medio del faltante de agua, el Ministerio de Producción fue realizó una acción de promoción de los diferentes programas con los que cuenta el Gobierno entre los que se cuentan políticas de incentivo a la aplicación de más y mejoras técnicas de riego que ayuden a hacer más eficiente el uso del agua.

Qué dicen los viñateros

En medio de las discusiones sobre la forma en la que se administrará el agua, desde el sector de los viñateros en declaraciones anteriores ya aclararon que no están de acuerdo con que se libere un riego de 45 días con un coeficiente de riego que ronde los 0,30 m3/s.

El viñatero Eduardo Garcés aseguró que cree que los funcionarios "están mal asesorados, porque de qué nos sirve no usar el agua ahora y guardarla para marzo en los diques. Si no hacemos el primer riego los parrales no van a producir uva y cuando liberen el agua no vamos a tener que regar”, opinó.

Garcés agregó que en lugar de tener 45 días de riego con 0.32 de coeficiente prefieren “22 días de 0.60, porque así es más eficiente porque no se pierde tanta agua”.