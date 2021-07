Última semana para definir cómo regará San Juan en la mala temporada hídrica que se viene

El próximo 16 de julio iniciará la monda de canales y por lo tanto no habrá agua para riego en un mes completo, ya que terminará el 16 de agosto. Antes de que inicie este proceso, en la Dirección de Hidráulica quieren acordar con la Junta de Riego cómo y cuánta agua llegará a los productores en la próxima temporada. En el medio, un sector no está de acuerdo con la propuesta que suena más fuerte, que es aportar solo la cantidad que trae el río para no afectar las reservas de los diques.

Oscar Coria, titular de Hidráulica, aseguró a DIARIO HUARPE que hay más de una posibilidad en la mesa y que una de ellas es que los regantes cuenten cuando vuelva el agua a los canales con un coeficiente de 0.32 por margen, lo que equivaldría al aporte del río. Del otro lado están los regantes de Chimbas representados por el viñatero Eduardo Garcés, que aseguran que está muy por debajo de las necesidades de su producción y de los chacareros.

Pero la negociación final no será entre Hidráulica y este grupo, si no en la Junta de Riego, que la componen los consejeros de los regantes. En esta mesa, asegura Coria, podrían tener consenso y aprobar la propuesta. Por su parte, Garcés aclara que los representantes que irán a la reunión no siempre están en la misma línea que los regantes.

“Lo que proponen es el certificado de defunción de los productores”, denunció Garcés en diálogo con DIARIO HUARPE, en la misma línea que vienen reclamando desde que empezó a sonar la propuesta. “Yo creo que están mal asesorados, porque de qué nos sirve no usar el agua ahora y guardarla para marzo en los diques. Si no hacemos el primer riego los parrales no van a producir uva y cuando liberen el agua no vamos a tener que regar”, argumenta. En su defecto, dijo, en lugar de tener 45 días de riego con 0.32 de coeficiente prefieren “22 días de 0.60, porque así es más eficiente porque no se pierde tanta agua”.

Por otro lado, para el encargado de Hidráulica la cuenta es clara. Si la provincia destina más de lo que está llegando a los diques no habrá agua para la próxima temporada. Si en cambio avanzan con la reducción a 22 días con un coeficiente bajo los diques podrán mantener un nivel de 135 hectómetros cúbicos para la próxima temporada y esto permite enfrentar el nuevo ciclo hídrico con reservas. Al 7 de julio había una reserva de 300hm2 de los cuales no todos pueden utilizarse porque hay una cota mínima, por lo que la disponibilidad para el invierno y el inicio de la primavera era de 241hm2. Para Hidráulica el desafío en este plazo es “regar sin consumir las reservas”.

El funcionario se mostró optimista y dijo que creen que “va a primar el consenso y la lógica”. Sobre todo, dijo, porque “cada escenario tiene su consecuencia, si elegimos uno más racional tenemos más oportunidades de que haya más nieve y más perforaciones, si elegimos otra cosa vamos a tener más riesgos”.

Las perforaciones son la apuesta de emergencia encarada por el Estado sanjuanino ante una temporada nívea que no anticipa buenas noticias. Los números indican por ahora que hay un tercio de las nevadas de la anterior que aportó la mitad del agua necesaria y afectó las reservas de los diques. Por eso avanza desde hace semanas un trabajo para poner a punto los pozos ya existentes, que aportarán agua a los canales. Además, dijo, están construyendo 44 perforaciones nuevas.

Garcés también opinó al respecto y dijo que las perforaciones nuevas son lentas y costosas. “Nosotros enviamos una propuesta para que el Estado alquile los pozos de los privados y aporte a la red”, dijo. Por ahora, aseguró, no han obtenido una respuesta oficial al respecto. También quieren esta semana reunirse con las autoridades provinciales para ser escuchados, a pesar de que el organismo oficial es el de los consejeros de la Junta. Pero al no sentirse representados, quieren tener diálogo directo. También avanzan con un informe propio con profesionales que no coincidiría con lo planteado por Hidráulica, aunque no se sabe si llegará a la mesa de diálogo.

Una monda de canales que costará más de $21 millones

Mientras todavía se define el riego entre agosto y septiembre, los regantes e Hidráulica deben avanzar en el costoso trabajo de la monda, que empezará la próxima semana. Se trata de la limpieza, reparación y puesta a punto de todo el sistema de canales, que costará $21.457.000 este año.

Oscar Coria explicó que la solicitud de obra la hacen los regantes, quienes definen qué es necesario reparar y que tendrá características similares a las de otros años. Las licitaciones ya comenzaron y también las obras en Sarmiento, que es de los primeros departamentos en avanzar. El resto iniciarán el 19 de julio.

La monda es fundamental para que no haya pérdidas de agua en la temporada de riego por fallas estructurales. También depende del buen comportamiento social, porque arrojar basura a los canales o romper compuertas u otros elementos hace que se pierdan los pocos litros con los que cuentan los regantes. A esto se suma que en los ramales luego depende de los productores terminar de mantener infraestructura y limpieza.