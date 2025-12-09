La revista Nature publicó su tradicional lista anual con los científicos más sobresalientes de 2025, seleccionando a figuras que impactaron múltiples disciplinas desde la salud pública hasta la exploración del océano profundo y la inteligencia artificial. Esta selección no es un ranking ni un premio, sino una evaluación editorial que identifica a quienes transformaron debates científicos, resolvieron problemáticas complejas y llevaron la innovación al límite.

Entre los destacados de este año, se encuentran expertos en políticas sanitarias, matemáticos que combaten el fraude académico, astrónomos detrás de telescopios revolucionarios, negociadores internacionales, pioneros en biomedicina y hasta un niño cuya recuperación con terapia genética abre nuevos horizontes en medicina de precisión.

Susan Monarez, microbióloga e inmunóloga, fue la primera en ser mencionada. Con casi dos décadas en la administración pública estadounidense, dirigió en 2025 los CDC, donde enfrentó presiones políticas para modificar recomendaciones científicas. Su renuncia desencadenó una ola de dimisiones y reavivó el debate sobre la independencia técnica y el rol de las instituciones en tiempos polarizados.

Por su parte, Arvind Agrawal, matemático indio, dejó su puesto universitario para investigar el fraude académico tras detectar el uso de programas de parafraseo para ocultar plagios. Fundó India Research Watch, que recopila retractaciones y promueve reformas que penalizan a universidades con altos índices de publicaciones fraudulentas, influyendo en políticas nacionales y generando un impacto global en la integridad científica.

El físico estadounidense Tony Tyson logró en 2025 un hito con la puesta en marcha del Observatorio Vera Rubin, un telescopio de 350 toneladas con la cámara digital más grande del mundo. Este instrumento ofrece un vídeo continuo del cielo austral, capaz de detectar supernovas y mapear la materia oscura, marcando un avance trascendental en la cosmología observacional.

Desde la gestión sanitaria, Precious Matsoso destacó como copresidenta del primer tratado mundial sobre pandemias, logrando un acuerdo tras más de tres años de negociaciones. Su trabajo se centra en garantizar acceso equitativo a medicamentos y fortalecer la cooperación internacional para enfrentar futuras crisis sanitarias.

La neuróloga británica Sarah Tabrizi presentó en 2025 resultados que evidencian que una terapia génica puede ralentizar el avance del Huntington en un 75 % en pacientes con síntomas iniciales. Su investigación abre la puerta a intervenciones preventivas y renueva esperanzas en enfermedades neurodegenerativas.

En exploración oceánica, Mengran Du, geocientífica china, alcanzó más de 9 kilómetros de profundidad para descubrir ecosistemas desconocidos que prosperan mediante quimiosíntesis. Sus hallazgos transforman la comprensión de las redes tróficas profundas y resaltan la importancia de observar ambientes casi intactos.

El biólogo brasileño Fabio Moreira lidera la lucha contra el dengue utilizando la bacteria Wolbachia para reducir la capacidad del mosquito Aedes aegypti de transmitir virus. Su programa nacional produce 80 millones de huevos semanalmente y ha logrado una caída significativa en la circulación del dengue en ciudades como Niterói.

Liang Wenfeng, matemático y analista financiero, sorprendió con DeepSeek y el lanzamiento de R1, un modelo de inteligencia artificial de razonamiento avanzado, económico y transparente. R1 ha sido adoptado por universidades y startups, impulsando un cambio de paradigma hacia el código abierto en la IA.

La bióloga e inmunóloga Yifat Merbl descubrió que fragmentos producidos por los proteasomas tienen funciones antimicrobianas, ampliando la comprensión de la defensa inmunitaria y abriendo vías para nuevas terapias basadas en estos péptidos.

Finalmente, el caso de KJ Muldoon, un bebé tratado con edición genética CRISPR personalizada para una enfermedad rara en 2025, marca un antes y un después en la medicina de precisión. Su recuperación tras 307 días hospitalizado ha impulsado programas para acelerar el acceso a terapias personalizadas y generado debates sobre costos y equidad.

En conjunto, estos diez científicos reflejan el avance de la ciencia en un año de desafíos globales, mostrando que el progreso se sostiene en la convicción, la creatividad y la defensa de valores fundamentales que transforman vidas y expanden el conocimiento.