La pasión por el Mundial 2026 ya se siente en Argentina: en las primeras 24 horas del período de reserva de entradas, la FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes de fanáticos de 210 países, y los argentinos se ubicaron entre los que mayor demanda generaron. Aunque la mayor cantidad de pedidos provino de Estados Unidos, México y Canadá (países organizadores del torneo), los fanáticos argentinos lideraron el ranking de visitantes, superando a Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La FIFA habilitó esta primera preventa exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito Visa, y el período de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre a las 12:00 (hora argentina). Tras la inscripción, se realizará un sorteo aleatorio para determinar quiénes podrán acceder a la compra de entradas. Los seleccionados recibirán un correo a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora asignada para adquirir sus tickets, siempre sujetos a disponibilidad.

Las entradas para la fase de grupos arrancan desde 60 dólares y estarán disponibles para los 104 partidos del torneo, con opciones específicas por sede o por equipo. La FIFA aclaró que solo se deben comprar a través de su página oficial FIFA.com/tickets, advirtiendo que los canales no oficiales podrían no ser válidos.

Las siguientes fases de venta de entradas se desarrollarán a partir de octubre, ofreciendo nuevas oportunidades para que los fanáticos puedan asistir a la máxima cita del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.