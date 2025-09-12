Publicidad
Los hinchas argentinos lideran la demanda de entradas en preventa de la FIFA

En las primeras 24 horas de la preventa de entradas, los hinchas argentinos se ubicaron entre los más interesados del mundo, superando a potencias futbolísticas como Brasil, Inglaterra y España. La FIFA realiza un sorteo de asignación y los resultados se conocerán a partir del 29 de septiembre.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La FIFA aclaró que las entradas solo se consiguen a través de sus canales oficiales (Foto: EFE).

 

La pasión por el Mundial 2026 ya se siente en Argentina: en las primeras 24 horas del período de reserva de entradas, la FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes de fanáticos de 210 países, y los argentinos se ubicaron entre los que mayor demanda generaron. Aunque la mayor cantidad de pedidos provino de Estados Unidos, México y Canadá (países organizadores del torneo), los fanáticos argentinos lideraron el ranking de visitantes, superando a Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La FIFA habilitó esta primera preventa exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito Visa, y el período de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre a las 12:00 (hora argentina). Tras la inscripción, se realizará un sorteo aleatorio para determinar quiénes podrán acceder a la compra de entradas. Los seleccionados recibirán un correo a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora asignada para adquirir sus tickets, siempre sujetos a disponibilidad.

Las entradas para la fase de grupos arrancan desde 60 dólares y estarán disponibles para los 104 partidos del torneo, con opciones específicas por sede o por equipo. La FIFA aclaró que solo se deben comprar a través de su página oficial FIFA.com/tickets, advirtiendo que los canales no oficiales podrían no ser válidos.

Las siguientes fases de venta de entradas se desarrollarán a partir de octubre, ofreciendo nuevas oportunidades para que los fanáticos puedan asistir a la máxima cita del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

