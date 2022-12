Los mejores memes de la victoria de Argentina y el pase a la final del Mundial

La Selección Argentina ganó en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 y se metió entre los dos mejores del certamen. El encuentro ante Croacia terminó con un 3 a 0 a favor de la "Scaloneta". Tras el choque que se disputó en el estadio de Lusail, las redes sociales estallaron con diferentes memes. Los dirigidos por Lionel Scaloni se metieron en la final con una espectacular actuación colectiva, con un Messi encendido y Julián Álvarez como estrella.

Cuando culminó el partido, las redes explotaron. Muchas de ellas fueron dedicadas al programa de televisión español, El Chiringuito, donde el periodista Juan Manuel Rodríguez le solicitó a Croacia que le convirtiera cuatro goles a la Selección Argentina. "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis", dijo.

"Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto", sentenció el comunicador español.

Más ilusión que nunca en Argentina

Al término del compromiso de este martes, Lionel Messi dialogó con los medios de prensa y resaltó: "Pasan muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Ver a esta gente, la familia… Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos". El capitán argentino convirtió un tanto y asistió en uno de los dos de Julián Álvarez.

Cuando le consultaron sobre los récords y si esta era su mejor versión, Lionel Messi aportó: "Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto. Nos toca vivir otra vez una espectacular. Disfrutar con ellos y con la gente en Argentina, no tengo duda que debe ser una locura".