En la madrugada del sábado, dos hombres fueron interceptados por la Policía de San Juan en una finca de Calle 13, entre calles Vidart y Costa Canal, luego de que el casero y cuidador del lugar diera aviso al 911 por haber escuchado disparos y haber notado la presencia de desconocidos en el predio.

Al lugar fueron comisionados personal policial y la agente Eugenia Alcucera de los móviles comunales de Pocito. Siguiendo las indicaciones del casero de la finca, se dirigió hasta donde desde lejos podía verse una luz intensa.

Al llegar al sitio encontró a un hombre quien se identificó como Sebastián Nicolás Segura, de 38 años, en una camioneta con dos reflectores. Fue entrevistado y dijo que afuera del predio lo esperaba otra persona y él solo estaba pescando en la pileta reservorio de agua que había en esa finca.

Eran las 3.50 de la madrugada y la efectivo policial, observó en el interior de la camioneta armas de fuego, un rifle, calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros y municiones. Por ello solicitó colaboración a la base control de los móviles comunales de Pocito y la cabo Erika Mereles se hizo presente junto a su chofer.

Las funcionarias policiales dieron aviso a sus superiores y desde ahí a los fiscales de Flagrancia por el hallazgo de las armas. La ayudante de fiscal en turno, Cecilia Cangealosi dijo que por haber efectuado disparos correspondía una causa de Flagrancia. Por ello fue consultada la fiscal quien ordenó dar intervención al oficial en turno en Comisaría 7ª por los disparos que se habrían efectuado en la vía pública. Se hizo presente el oficial Leonel Brizuela y a las 5.20 de la mañana también arribó al lugar la ayudante de fiscal Cangealosi.

Se inició el procedimiento y al entrevistar al hombre que tenía las armas, este habría dicho que tenía permiso de portación y de legítimo usuario y eso cambió la situación.

Fueron revisadas las armas, el rifle, calibre 22 largo, marca Rossi y una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus de color gris, y la ayudante de fiscal comprobó que las armas no estaban cargadas al momento de entrevistar al sospechoso y por ello dio la directiva al fiscal de turno, el doctor Carlos Rodríguez quien decidió no dar inicio al procedimiento en Flagrancia, ya que no estarían constatados los disparos a pesar de la declaración del casero.

Por ello quedó todo sin efecto y tanto los efectivos presentes como las autoridades judiciales se retiraron del lugar sin más que proceder. Lo que no fue explicado es qué hacía ese hombre en una finca que no es de su propiedad y sin permiso de ingreso.