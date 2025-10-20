El Día de la Madre se convirtió en un día de "sensaciones encontradas" para la modelo Luciana Salazar. Por un lado, pudo celebrar esta fecha especial con su hija Matilda. Por otro, la fecha le trajo a la mente "un montón de situaciones injustas que se le vienen a la mente y le provocan dolor", según expresó en sus redes.

Salazar aprovechó este día especial, 20 de octubre de 2025, para hacer un feroz pase de factura a su expareja, Martín Redrado, con quien la une una guerra judicial sin tregua.

Publicidad

Desde hace años, Salazar y Redrado mantienen esta guerra judicial asociada directamente a la manutención de Matilda. La modelo viene luchando sin pausa para que la Justicia obligue al economista a pagar la cuota que se niega a depositar desde hace más de tres años.

Redrado se niega a sostener el compromiso que había asumido de mantener económicamente a la niña hasta su mayoría de edad. A pesar de las denuncias cruzadas, el economista "no da el brazo a torcer".

Publicidad

En este contexto, Salazar publicó un duro mensaje en sus redes sociales, dirigido a Redrado y a todos los hombres que actúan de manera similar: "Feliz día para todas las madres, pero por sobre todo, le mando un abrazo enorme a todas las que sufrimos violencia, de parte de hombres abandónicos, cobardes, sin escrúpulos, violentos y carentes de responsabilidades".

La modelo continuó con su mensaje, enfocándose en la lucha diaria que enfrentan estas madres: "Solo nosotras sabemos el dolor que sufrimos cada día y aún así nos levantamos para seguir adelante, para no decaer, porque sabemos que nuestros hijos nos necesitan enteras y afrontamos las responsabilidades que tendrían que asumir otros". Salazar finalizó expresando su "admiración absoluta" por estas mujeres y llamando a seguir "luchando por lo que le corresponde a nuestros hijos".

Publicidad

Finalmente, Luciana Salazar dedicó unas emotivas palabras a su hija: "Hija, fue tan deseado que vengas a este mundo que todo el dolor que tuve y tengo que vivir, Dios me lo recontra compensó con lo que sos. Mi gran orgullo. Sos la luz que vino a encandilar la oscuridad. Sos una niña de alma pura, alegre y llena de amor. Siempre voy a estar para protegerte de todo. En vos veo reflejado el buen trabajo que estamos haciendo juntas. Te amo eternamente".