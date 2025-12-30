Luis Scola, director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios, tras el partido frente a Trapani Shark por la Lega A, la máxima categoría del básquet italiano. El episodio ocurrió el domingo 28 de diciembre, luego de un encuentro marcado por la tensión y el contexto crítico que atraviesa el club rival.

Según reconstruyó el medio italiano Varese News, el ex jugador de la selección argentina habría recibido una patada cuando se retiraba del campo de juego, ya fuera del parquet y en una zona de acceso restringido. Scola no sufrió lesiones de gravedad ni requirió atención médica posterior, aunque el hecho generó fuerte repercusión en el ambiente del básquet europeo.

Publicidad

Minutos antes del final del partido, el clima ya estaba caldeado. El estadounidense Taze Moore, jugador de Varese, fue sancionado con una falta técnica por festejar una conversión de manera exagerada. En ese contexto, Scola intervino para calmar los ánimos, pero fue empujado por el base del Trapani, Alessandro Cappelletti, acción que derivó en la expulsión del jugador local tras la revisión arbitral.

La agresión se produjo posteriormente, fuera de la cancha, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante podría haber sido personal vinculado al club Trapani Shark, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia.

Publicidad

Desde Pallacanestro Varese minimizaron lo ocurrido a través de un comunicado oficial, en el que señalaron que el episodio se dio en el marco de “un momento vivido con gran intensidad emocional” y aclararon que no se trató de un hecho grave ni fuera de lo habitual en encuentros de alta competencia. En contraposición, desde Trapani, el director deportivo Valeriano D’Orta realizó declaraciones que generaron polémica en la prensa italiana.

El trasfondo institucional del Trapani Shark explica parte del clima hostil. El club arrastra una sanción de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, además de multas económicas por incumplimientos contractuales. Incluso, su dirigencia llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato, quedando aislada frente al resto de los clubes.

Publicidad

En respuesta, 15 equipos de la Serie A, incluido Varese, firmaron un respaldo público al presidente de la Legabasket, Maurizio Gherardini, defendiendo la continuidad del torneo y el cumplimiento del reglamento.

En lo deportivo, Varese se impuso por 95 a 88, consiguió su quinta victoria de la temporada y se ubica en la 11ª posición del certamen. El liderazgo del torneo es compartido por Bologna y Brescia.

Scola, figura emblemática del básquet argentino y miembro de la Generación Dorada, asumió la conducción del club lombardo tras retirarse como jugador luego de los Juegos Olímpicos de Tokio. En 2021 adquirió el 51% de las acciones de Varese, con el objetivo de devolverle protagonismo a una de las instituciones más tradicionales del básquet europeo.