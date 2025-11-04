Macri apoya a Milei pero advierte sobre liderazgos sin equipo

El jefe del PRO, Mauricio Macri, reiteró su apoyo al presidente Javier Milei, aunque advirtió sobre los riesgos de liderar sin un equipo consolidado: “Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil”, aseguró. En el contexto de las diferencias por los cambios recientes en el gabinete, el expresidente criticó a los dirigentes con “personalidades narcisistas” y a quienes “ni escuchan ni les importa lo que digan los demás”.

“Claramente, ese no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir incluyendo, sobre todo, en un mundo donde se aceleran los ganadores y perdedores”, sostuvo Macri, quien además resaltó: “El PRO apoyó como nunca en la historia de la política argentina a este Gobierno, no solo para ganar elecciones, sino también para ayudar a gobernar en minoría parlamentaria, y lo seguirá haciendo con base en las ideas”.

Publicidad

El expresidente enfatizó la importancia de compartir esquemas de decisión: “Creemos, sobre todo en una era como está de política tan fragmentada y violenta, que ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil; la presión por el cortoplacismo es infinita”.

Macri aclaró que mantiene una “muy linda relación humana” con Milei, aunque reconoció diferencias en cuanto a la gestión del equipo y la implementación de ideas en tiempo y forma: “Como todo, hay dinámicas, y es algo importante, porque un éxito te lleva a otro éxito, hasta que el cambio es irreversible”.

Publicidad

Durante su intervención en el Foro Abeceb, Macri señaló que tras la victoria de la alianza con La Libertad Avanza, la sociedad busca oportunidades para emprender, promover la meritocracia e integrarse con el mundo, y subrayó que el Gobierno encontrará colaboración: “Pero eso no implica que no entendamos que hay oportunidades de mejora”.

Finalmente, el expresidente alertó sobre la debilidad de las instituciones y sistemas judiciales del país: “No tenemos infraestructura de calidad, y al no tener instituciones buenas, tenemos riesgo país alto, lo que limita el acceso a créditos a largo plazo para mejorar autopistas, trenes y puertos, que son fundamentales para la competitividad y las exportaciones”.