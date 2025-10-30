En la antesala de un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el Gobierno libertario. Desde Chile, donde participó del seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, el expresidente consideró que la administración de Milei “necesita más músculo en la gestión y el diálogo”, al tiempo que reclamó avanzar en “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”.

Durante su exposición, Macri confirmó que el PRO competirá con candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido, pero lo tendrá en 2027. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa Milei, que son las correctas”, afirmó.

El exmandatario defendió el apoyo inicial a La Libertad Avanza y justificó los acuerdos electorales entre ambos espacios: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido”. Y agregó: “Eso fortaleció al PRO, porque durante dos años se habló de si Milei mataba o no al PRO, y eso fue publicidad gratuita”.

Macri también hizo una evaluación personal del estilo presidencial. “Él tiene que agregarle cambios: gritar menos, dialogar más e incluir más gente. Y ese mensaje está, creo que lo escuchó”, señaló. Además, reveló que volverá a reunirse con Milei: “Me invitó de vuelta a comer unas milanesas; él acepta que yo vaya y le diga lo que pienso. Ahora hay que ver si aprovecha esta oportunidad, porque no todos tienen dos en la vida”.

Pese a las críticas, el fundador del PRO reconoció avances en la gestión libertaria: “Hay una expectativa positiva. Milei y su equipo desarmaron una bomba que hubiera llevado la pobreza al 80 o 90% y evitaron una crisis terminal. Pero ahora deben cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

En otro tramo de su discurso, Macri analizó el impacto histórico del populismo en la Argentina, al que definió como “la exportación más peligrosa y exitosa” del país. “El populismo es una estafa sin igual. Nos llevó de ser uno de los países más poderosos del mundo a tener niveles escandalosos de pobreza”, remarcó. Según el exmandatario, hoy existe “un 40% muy sólido de argentinos que apoyan ideas liberales”, aunque consideró que el desafío del Gobierno es “ampliar esa base con más institucionalidad, tolerancia y equipo”.

Macri también recordó su última conversación con Milei en la Quinta de Olivos, donde fue “muy crítico”: “Le dije que con un mandato amplísimo no se cerró ninguna de las empresas públicas que inventó el populismo. Son más de cuarenta que gastan recursos todos los años”, apuntó.

Consultado sobre su relación con el expresidente estadounidense Donald Trump, Macri aseguró que mantiene un vínculo de más de 40 años y valoró su apoyo. “Trump se portó muy bien con nuestro gobierno y con el actual. Su respaldo a Milei y al acuerdo con el Fondo Monetario fue clave”, expresó. Además, destacó que la relación con Washington “puede abrir una oportunidad única” para la Argentina si se consolidan las reglas institucionales y la seguridad jurídica: “Si confirmamos reglas, somos el país con mayor capacidad de crecimiento del mundo”.

El exmandatario también reflexionó sobre los desafíos del liderazgo político en la era digital. “Hoy cualquiera con dos seguidores en Twitter se siente un genio y opina de cualquier cosa. Gobernar es una pesadilla: te votan y al día siguiente te critican la primera medida”, señaló, y pidió “más diálogo, previsibilidad y confianza” entre los dirigentes.

Finalmente, ante la pregunta sobre una posible candidatura presidencial, Macri fue tajante: “No me convencieron en 2023, difícil que me convenzan en 2027. La política le pasa una factura muy grande a la familia. La agresión no tiene límite, las fake news no tienen límite”.