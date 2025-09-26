Mauricio Macri y Guillermo Francos coincidieron este miércoles en un acto organizado por la Embajada de Arabia Saudita en Buenos Aires, en medio de los rumores sobre un eventual acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza. El ex presidente y el ministro del Interior conversaron algunos minutos y luego posaron para una foto oficial que rápidamente se difundió.

Más tarde, Francos compartió un mensaje en la red X en el que destacó la cooperación bilateral con el reino saudí y mencionó su intercambio con Macri, lo que sumó un condimento político al encuentro.

La señal se produce en un momento clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca ampliar apoyos legislativos para avanzar con su paquete de reformas. La estrategia oficial incluye acercamientos con gobernadores, bloques opositores y sectores del PRO.

En paralelo, la relación entre Milei y Macri transita una etapa de distancia. El propio ex mandatario reconoció recientemente que hace más de un año no habla con el actual presidente, aunque remarcó que está “a disposición para ayudar”. También tomó distancia de los opositores más duros al señalar: “Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”.

Macri regresó de un viaje a Perú horas antes del acto saudí y decidió asistir. Desde su entorno descartaron una reunión formal con la Casa Rosada y, con ironía, afirmaron: “No hay milanesas en el horizonte”, en alusión a los tradicionales encuentros políticos.

Aunque no hubo definiciones ni anuncios, la coincidencia de Macri y Francos en un mismo escenario reavivó las especulaciones sobre un posible reacomodamiento entre libertarios y macristas de cara al futuro.

