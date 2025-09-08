Los días 13 y 14 de septiembre, el exterior del Centro Cultural Estación San Martín se transformará en un epicentro de la cultura friki y geek con la celebración del evento Tanuki no hi. La actividad, de entrada libre y gratuita, se desarrollará en el horario de 16.00 a 21.00 horas, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todo público.

El evento contará con una diversa programación diseñada para el entretenimiento y la participación. Entre las propuestas se encuentran talleres de origami y pintura de uchiwa (abanicos tradicionales), donde los asistentes podrán aprender estas artes manuales. En el escenario principal se llevarán a cabo juegos y trivias con temáticas afines, donde los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios.

Para los aficionados a las disciplinas japonesas, se ha programado una exhibición de artes marciales que incluirá demostraciones de Aikido, Iaido y Kendo, a cargo de grupos especializados. El dinamismo musical estará presente con competencias de baile Kpop y un certamen de Cosplay, que convocará a aficionados del país. Asimismo, los más pequeños tendrán su espacio dedicado en una pasarela cosplay kids.

El cierre artístico de ambas jornadas estará a cargo de espectáculos musicales. El grupo Moon Ladies presentará un show dedicado a la interpretación de openings de anime clásicos y contemporáneos. Adicionalmente, se contará con la presencia especial de la reconocida cosplayer mendocina Kamira, quien no solo actuará como jurado en la competencia, sino que también ofrecerá una performance para el público.

Para completar la experiencia, el Tanuki no hi dispondrá de una zona de stands de venta con productos orientados a la cultura pop asiática, como manga, figuras de colección y artículos temáticos. Asimismo, habrá puestos de comida que ofrecerán una selección de gastronomía asiática para degustar durante el evento.