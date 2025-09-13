Dos deportistas de San Juan fueron convocados para representar a la Selección Argentina en el próximo Mundial de Vóley masculino que se disputará en Filipinas. Los jugadores Matías Sánchez y Manuel Armoa forman parte de la nómina definitiva de catorce integrantes que viajará a competir en el prestigioso torneo, el cual iniciará el 13 y se extenderá hasta el 28 de septiembre, donde la albiceleste debutará frente a Finlandia.

El armador Matías Sánchez cuenta con una extensa trayectoria en competiciones internacionales, habiendo participado en diecisiete eventos de magnitud, incluyendo mundiales juveniles, Panamericanos y la Volleybol Nations League (VNL). Por su parte, Manuel Armoa, atacante externo con pasado en el club UPCN, también fue confirmado en la delegación dirigida por el entrenador Marcelo Méndez, aportando su experiencia en el más alto nivel. La participación de ambos deportistas no sorprende, ya que vienen siendo parte de la Selección hace tiempo.

Con respecto al inicio de la Copa del Mundo, que será este sábado 13 de septiembre, donde ese mismo día la selección nacional hará su debut contra Finlandia. Posteriormente, el combinado albiceleste se enfrentará a Corea del Sur y cerrará la etapa inicial ante el difícil equipo de Francia, bicampeón olímpico. El objetivo del equipo es clasificar a los octavos de final, una meta que requerirá un rendimiento sobresaliente en un grupo altamente competitivo.