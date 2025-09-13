Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > En Filipinas

Matías Sánchez y Manuel Armoa jugarán el Mundial de Vóley con la Selección Argentina

Matías Sánchez y Manuel Armoa integran la delegación argentina que competirá en Filipinas en el Mundial de Voley, que arranca el 13 y termina el 28 de septiembre.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los dos sanjuaninos con la Selección Argentina: Matiás Sánchez con la número 1, mientras que Manuel Armoa luce la 11.  

Dos deportistas de San Juan fueron convocados para representar a la Selección Argentina en el próximo Mundial de Vóley masculino que se disputará en Filipinas. Los jugadores Matías Sánchez y Manuel Armoa forman parte de la nómina definitiva de catorce integrantes que viajará a competir en el prestigioso torneo, el cual iniciará el 13 y se extenderá hasta el 28 de septiembre, donde la albiceleste debutará frente a Finlandia.

 

El armador Matías Sánchez cuenta con una extensa trayectoria en competiciones internacionales, habiendo participado en diecisiete eventos de magnitud, incluyendo mundiales juveniles, Panamericanos y la Volleybol Nations League (VNL). Por su parte, Manuel Armoa, atacante externo con pasado en el club UPCN, también fue confirmado en la delegación dirigida por el entrenador Marcelo Méndez, aportando su experiencia en el más alto nivel. La participación de ambos deportistas no sorprende, ya que vienen siendo parte de la Selección hace tiempo.

Publicidad

Con respecto al inicio de la Copa del Mundo, que será este sábado 13 de septiembre, donde ese mismo día la selección nacional hará su debut contra Finlandia. Posteriormente, el combinado albiceleste se enfrentará a Corea del Sur y cerrará la etapa inicial ante el difícil equipo de Francia, bicampeón olímpico. El objetivo del equipo es clasificar a los octavos de final, una meta que requerirá un rendimiento sobresaliente en un grupo altamente competitivo.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS