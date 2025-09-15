La selección de vóley de San Juan logró quedarse con el segundo puesto en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) tras un destacado desempeño en el certamen. El conjunto masculino local se enfrentó en la definición del torneo a su par de Santa Fe, que se impuso por 3-0, quedando así con la medalla dorada para el anfitrión. Con este logro representa la cuarta distinción para la delegación de la provincia.

El conjunto sanjuanino mostró un gran nivel a lo largo del torneo, acumulando un total de tres victorias y dos reveses. Ambas caídas fueron frente al equipo santafesino, demostrando que fue su rival más exigente. En el último encuentro, los parciales fueron 25-20, 25-16 y 25-16, reflejando el poderío del combinado local. A pesar de la derrota en la final, los jóvenes deportistas de la provincia demostraron su talento y dedicación.

Este subcampeonato en vóleibol es la segunda medalla de plata para la delegación de San Juan, sumándose a la obtenida por Mitar Cokljat en Paraecuestre. Además, se añade al oro conseguido por Thomas Castañeda, lo que subraya el buen momento de los atletas sanjuaninos en diversas disciplinas.