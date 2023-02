¿Messi a la MLS? Lo que dijeron desde el Inter de Miami

Lionel Messi continúa sin saber cómo será su futuro más cercano, ya que no arregla su continuidad en PSG. Su contrato con el cuadro de la capital francesa no está asegurado para los próximos años, por lo que comienzan a sonar diferentes alternativas. Una de ellas es la del Inter de Miami, propiedad de David Beckham. En estas horas, el entrenador de la franquicia, Phil Neville, habló sobre su posible llegada a la Major League Soccer (MLS).

En diálogo con The Times, Neville expuso que tanto Messi como Sergio Busquets están en su radar. "No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets. Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años", partió diciendo.

Publicidad

Luego, Neville añadió: "Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego. Desde que me uní a Miami, creo que hemos estado vinculados con todos los mejores jugadores del fútbol mundial. De Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez. Siempre vamos a estar vinculados con los mejores jugadores del mundo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Desde Estados Unidos, sueñan con Messi

"Teníamos a Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi. Ahora tenemos la oportunidad de traer algunos nuevos jugadores. Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos. Creo que va más allá que Inter Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS. La vida cambiará. Las cosas serán diferentes. Los árboles podrían tener que ser más grandes (alrededor del campo de entrenamiento). La seguridad podría tener que ser más estricta", expuso.

En cuanto a lo que podría ofrecer Lionel Messi en la MLS y el Inter de Miami, acotó: "El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser a lo que aspiramos ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío"